SBK | Toprak risponde a Bautista sulla regola del peso minimo

Il Mondiale Superbike ha aggiunto una nuova regola sul peso minimo per la stagione 2024, che svantaggia nettamente il campione del mondo in carica Alvaro Bautista, il quale dovrà aggiungere 6,5 chili di peso alla sua moto per rispettare le nuove norme.

Il regolamento stabilisce che il peso minimo è di 80 kg, ma per i piloti al di sotto di questa cifra è necessario calcolare la metà della differenza tra il peso e il limite e aggiungerla alla moto. Poiché Bautista con la tuta e tutto l'equipaggiamento pesa 67 kg (60 senza niente), i 13 kg di differenza rispetto agli 80 kg devono essere divisi per due e i 6,5 kg risultanti devono essere applicati alla moto.

Si tratta di un cambiamento di regola imposto per limitare il vantaggio che il pilota di Talavera potrebbe avere pesando meno dei suoi rivali (Jonathan Reapesa 70 kg e Toprak Razgatlioglu, 68 kg).

Il due volte campione del mondo ha criticato le nuove regole e ha dichiarato che se la sua moto diventa "pericolosa dopo aver aggiunto peso, non correrò".

Uno dei suoi rivali, Toprak Razgatlioglu, ha risposto ai commenti di Bautista con una risata. "Secondo me la regola del peso non cambierà nulla per la prossima stagione. Bautista probabilmente aggiungerà 5 chili alla sua moto e non cambierà nulla", ha detto il nuovo pilota BMW per il 2024. E poi, ridendo, ha aggiunto: "Non dovrebbe avere paura, cinque o otto chili non sono niente, va bene. Cosa c'è di così pericoloso? Dai, è un campione del mondo".

Se gli avversari sottolineano che la leggerezza di Bautista lo aiuta sui rettilinei, nelle zone di accelerazione all'uscita delle curve e nella protezione degli pneumatici in generale, Alvaro stesso elenca gli svantaggi: "Essere leggeri su una moto da corsa, anche prima di questa regola, era un problema, uno svantaggio perché le moto da corsa si muovono molto sotto di te e hai bisogno di potenza per tenere la moto. Quando la moto sarà più pesante, sarà ancora più difficile per me farlo e controllare la moto".

"Guardate Pedrosa in MotoGP. Tutti dicevano che Pedrosa aveva problemi perché pesava meno e la moto era molto pesante e veloce. Pedrosa doveva lavorare di più, aveva momenti in cui traballava in uscita di curva ed era più difficile per lui essere veloce in tutte le condizioni".

"Quindi il peso ridotto di Pedrosa era visto come uno svantaggio. Negli ultimi due anni è successo qualcosa e improvvisamente questa visione è cambiata. La leggerezza è vista come un vantaggio, soprattutto in SBK. Le nuove regole saranno solo uno svantaggio per me, dovrò lavorare il doppio. Aggiungere peso alla mia moto non è né sicuro né giusto. Dopotutto, non posso aggiungere altro peso a me stesso, non posso ingrassare. Al momento mangio quanto voglio, non ho limiti. Quindi non posso mettere su qualche chilo".

"Quindi cercheremo di appesantire la moto, ma ad essere onesti, sono qui perché mi piace correre e mi sento sicuro sulla moto, quindi se aggiungo peso e lo provo e penso che sia più pericoloso del necessario, me ne starò a casa. Questo è molto chiaro per me. Naturalmente proverò le nuove regole, proverò la moto con il peso, ma sarà molto più pericoloso. Quando la moto è più pesante si muove di più, è più difficile da controllare. Inoltre, in caso di caduta, avrò bisogno di più spazio. Sarà più pericoloso sotto tutti i punti di vista. Non voglio chiamare questa regola del peso 'regola anti-moto', ma in fin dei conti è stata creata per rallentarmi", ha concluso.