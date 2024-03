SBK | Toprak: “Bulega? Sono contento di avere un avversario così”

I test di Barcellona portano la firma di Nicolò Bulega, ma il pilota che più si è avvicinato al dominatore della due giorni di prove è Toprak Razgatlioglu, che in sella alla M 1000 RR ha sfiorato la vetta della classifica. Il turco è stato l’unico a insidiare il portacolori Ducati, rimanendo a 27 millesimi e andando sotto al record della pista.

Sembra procedere molto bene l’adattamento del campione del mondo 2021 alla moto della Casa di Monaco, con cui è riuscito a diventare un avversario pericoloso per Bulega. Per poco non è riuscito a soffiargli la prima posizione in classifica nella giornata conclusiva di test, ma si sa, il cronometro non è il focus dei test, e in casa BMW c’è soddisfazione.

"È stato un buon giro veloce, ero molto vicino alla prima posizione”, afferma Razgatlioglu in riferimento al tempo sotto al record della pista che gli ha consentito di avvicinarsi a Bulega. “Nell’insieme sono molto soddisfatto. Oggi abbiamo lavorato sul grip al posteriore, poi abbiamo fatto una breve simulazione gara di 11 giri in cui ho girato sempre sull'1'41. All’ultimo giro ho utilizzato il vecchio forcellone ma con un ammortizzatore diverso, e nuove forcelle all'anteriore, abbiamo provato molte componenti oggi”.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Alla fine ho montato due gomme Q e al secondo tentativo ho girato meglio. Sono soddisfatto e lo è anche la squadra, abbiamo trovato il grip che ci era mancato nel Day 1 e ora siamo pronti per la gara”, ha proseguito Razgatligolu, che si ritiene preparato per il round di Barcellona, che si disputerà la prossima settimana.

Infine, Razgatlioglu commenta la splendida prestazione di Nicolò Bulega, che debutta quest’anno in Superbike ma sembra già un pilota navigato. Sicuramente manca l’esperienza, ma non il talento, che il turco loda: "Quando sono arrivato in Superbike, non avevo alcuna esperienza, avevo guidato solo nella Superstock 600 e nella 1000, inoltre avevo guidato una Kawasaki, non una Ducati”.

“Nicolò si trova in una posizione fortunata ed è anche molto veloce. Con un'altra moto non sarebbe così facile guidare in questo modo, ma sulla Ducati è straordinario. Certo, Michael Ruben Rinaldi ha guidato quella moto per anni e Nicolò è già molto veloce alle prime armi. Sono felice di avere un altro pilota con cui poter lottare”, conclude il portacolori BMW, che sembra aver trovato un osso duro contro cui combattere nella stagione 2024.