SBK | Toprak avverte i rivali: “BMW non è così lontana”

Il primo test in sella alla BMW si è concluso, ora Toprak Razgatlioglu scenderà in pista per altri due giorni di prove a Jerez de la Frontera, ma le primissime impressioni dopo la giornata a Portimao sono state positive. Il turco sembra essersi adattato già molto bene alla M1000RR, con tanto di stoppie in corsia box. Sì, è il marchio di fabbrica di Toprak, ma farlo in sella alla nuova moto è già un segnale di fiducia.

Il test, inizialmente previsto per lunedì, è stato anticipato a domenica a causa del meteo. Nonostante la pioggia caduta la mattina di ieri, Toprak è riuscito a scendere in pista per qualche giro e ha continuato il lavoro di adattamento alla BMW, di cui ha parlato ampiamente con worldsbk.com al termine della giornata: “Abbiamo girato, ma non in condizioni di asciutto completo. In generale, sono contento perché il test è stato molto positivo. Sento che la moto va molto meglio perché domenica ho girato per la prima volta ma solo per 11 giri. Oggi (lunedì, ndr) abbiamo cambiato qualcosa e il feeling è molto buono”.

Non è mancata una prima scivolata, fortunatamente senza conseguenze e che è servita a capire il limite della moto: “Ho avuto una strana caduta alla curva 5. Ho provato a frenare forte, il posteriore si è alzato, è andato giù e dopo ha iniziato a scivolare molto. Sono caduto sul lato sinistro, ma non è stato un grosso incidente. Dopo, ho ripreso a guidare per essere sicuro di capire la moto. Abbiamo fatto un ottimo tempo sul giro con queste condizioni di pista. Mi sono divertito. Non ho fatto molti giri: 19 lunedì e 11 domenica”.

Photo by: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

BMW vs Yamaha: questione di...potenza

30 giri in totale per Razgatlioglu a Portimao, che però sono serviti per fare un primo confronto con la Yamaha, moto che ha guidato nelle ultime quattro stagioni e con cui ha vinto il titolo Superbike nel 2021: “Stiamo imparando. Questa moto, dopo quattro anni in blu, è completamente diversa. Sto iniziando ad adattarmi. Ho sentito che l'anteriore era molto meglio di prima e soprattutto il freno motore è incredibile. Abbiamo usato una mappa diversa. Finalmente sento il freno motore! È molto positivo. Abbiamo bisogno di più giri con questa moto per la messa a punto, perché abbiamo molte parti, ma non abbiamo il tempo di provarle. Spero in condizioni di asciutto a Jerez per provare le altre parti".

"La differenza più grande è che il freno motore è incredibile e l'altra è che la moto è molto veloce sul rettilineo”, spiega Toprak entrando nel dettaglio. “Questo è positivo perché è la prima volta che sento la potenza. Sono molto contento di questo. Non so come sia l'aerodinamica, ma forse la sento all'uscita dell'ultima curva, in salita. Sento che la moto non impenna, ma forse questo mi sta aiutando; non lo capisco bene. Sono solo concentrato sull'entrata in curva e sull'accelerazione. Forse ho bisogno di più giri per capire le ali. Penso che mi stiano aiutando nell'uscita dell'ultima curva”.

“Con la Yamaha cercavo sempre di appoggiarmi di più a causa dell'impennata, ma con la BMW non sto faticando. All'uscita della curva sento la potenza e, dopo la salita, la sento ancora; la moto accelera di più. Anche in frenata per la curva 1 sono contento perché inizio a piegare, sento il motore frenare molto e ora è un test molto positivo. Ho bisogno di altri giri. Ho fatto del mio meglio e ho spiegato la moto, spiegando alcuni problemi. Stiamo migliorando immediatamente. Ho bisogno di più tempo", prosegue il campione SBK 2021.

Photo by: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Le prime impressioni sono state positive, tuttavia Razgatlioglu spera in condizioni atmosferiche migliori a Jerez de la Frontera, dove sono previsti altri due giorni di test oggi e domani: "Non è stato possibile fare troppi commenti perché era bagnato. Abbiamo fatto dei buoni tempi sul giro, ma i tempi veloci erano impossibili a causa del meteo. Era la prima volta che guidavo e non capivo bene la moto. Abbiamo usato un setup diverso e sono più contento, ma le condizioni della pista non erano buone e non ho spinto per ottenere un buon tempo sul giro. Non abbiamo usato le gomme più morbide. In generale, sono contento. Se giro in pista in buone condizioni, penso che farò un buon tempo sul giro perché la sensazione dell'anteriore quando entro in curva è molto migliore. La trazione funziona molto bene. Ho più potenza. Forse dobbiamo migliorare le curve. Sembra che sia tutto a posto, ma non sto cercando di spingere al massimo perché è tutto bagnato”.

I rivali però sono avvertiti: “Non siamo lontani. Dico solo questo. Stiamo arrivando".