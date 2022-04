SBK | Toprak: “Abbiamo fatto passi avanti, è tutto pronto per la gara”

A Barcellona Yamaha ha presentato la R1 del 2022 e ha confermato, attraverso il numero 1 sul cupolino della moto campione del mondo, che quest’anno sarà la squadra da battere. Toprak Razgatlioglu non solo lo rende palese con il numero ma anche nei fatti. Durante i test al Montmelo è infatti stato il più veloce nella seconda giornata, mentre nel giorno inaugurale era stato quinto e inseguitore di un Alvaro Bautista imprendibile.

Il turco ha faticato a trovare il ritmo nel Day 1, ma si è ripreso nella giornata conclusiva, firmando un tempo più basso di quello fatto segnare dal pilota Ducati il giorno prima. Setup ed elettronica sono stati gli ambiti su cui si è concentrato il lavoro in casa Yamaha, e proprio da lì si partirà con i test di Aragon, in programma la settimana che precede il round inaugurale della stagione. La pioggia caduta nel pomeriggio della seconda giornata ha permesso a Razgatlioglu di lavorare in condizioni di bagnato e anche lì si è trovato a suo agio.

“La prima giornata per me non è stata facile perché abbiamo provato a cercare un setup, ma il feeling non era buono”, esordisce Razgatlioglu al termine delle due giornate di test. “La mattina del secondo giorno invece abbiamo iniziato in maniera positiva perché abbiamo trovato un buon setup e individuato il problema. È anche uscito fuori un buon giro! Poi abbiamo provato le nuove gomme portate da Pirelli, ma ha iniziato a piovere. Abbiamo potuto provare la nuova elettronica in condizioni di bagnato e anche quella funzionava molto bene. Inoltre abbiamo migliorato il setup con l’elettronica e sono molto felice della seconda giornata. Le sensazioni sono buone e sembra tutto pronto per la gara. Abbiamo un altro test ad Aragon, dove proveremo alcuni nuovi setup e nuove componenti”.

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Andrea Locatelli mette in archivio i test di Barcellona con qualche conto in sospeso con la moto. Il bergamasco ha accusato qualche problema nella prima giornata e, come se non bastasse, è incappato in una caduta fortunatamente senza conseguenze. Nel secondo giorno ha potuto girare anche sul bagnato, provando le sensazioni anche sotto la pioggia. Un po’ di sfortuna ha colpito il pilota Yamaha, che però conta di rifarsi ad Aragon, negli ultimi test prima dell’inizio della stagione.

“La mattina della prima giornata eravamo veloci e il feeling era fantastico!”, afferma Locatelli. “Ho avuto una piccola caduta nella sessione mattutina, ma è andato tutto ok. Nel pomeriggio ho faticato un po’ con il feeling e abbiamo avuto qualche problema che ci ha fatto perdere un po’ di tempo. È stata una giornata abbastanza strana, ma dal secondo giorno abbiamo provato a ricominciare. Sfortunatamente un altro problema ci ha fatto perdere altro tempo durante la mattinata. A metà giornata ha iniziato a piovere e abbiamo potuto fare qualche giro sul bagnato. In generale il feeling è stato buono e dopo due giorni sono contento perché con la pioggia abbiamo guidato molto bene, quindi questo è un altro aspetto positivo. abbiamo provato gli aggiornamenti dell’elettronica e il feeling è buono. Ora ad Aragon ricominceremo, non da zero perché abbiamo un setup di base e molte parti buone. Però abbiamo due giorni per concentrarci sulla moto e prepararci. Alla fine siamo stati un po’ sfortunati qui a Barcellona, ma le cose vanno così. Abbiamo già provato ad Aragon, quindi ci siamo già fatti un’idea, finiremo il lavoro lì e saremo pronti per la prima gara della stagione”.