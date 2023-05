SBK | Test Misano: Bautista da record nel Day 1, rivali lontani

In una Misano caratterizzata da qualche goccia di pioggia caduta nel pomeriggio è andata in scena la prima di due giornate di test per i piloti Superbike. Il paddock delle derivate di serie non si ferma e, dopo il round di Barcellona, è volato in Romagna per le prove che, così come nei weekend di gara, vedono il dominio di Alvaro Bautista. Il campione del mondo in carica scende sotto il record della pista nella sessione mattutina, infliggendo oltre mezzo secondo al primo dei rivali.

1’33”035 è il riferimento fatto segnare dal pilota Ducati nella mattinata di test, un tempo decisamente importante in termini di segnali mandati agli avversari. Il primo di questi è Toprak Razgatlioglu, accreditato del secondo crono al termine del Day 1, ma staccato di ben oltre cinque decimi. Il turco ha chiuso la giornata in seconda posizione nonostante una caduta, ma ha concentrato il lavoro sul nuovo forcellone, che era già stato portato ai precedenti test, ma con delle modifiche.

In terza posizione troviamo Michael Ruben Rinaldi, che sulla pista di casa è rimasto a quasi sette decimi dal compagno di squadra. Il portacolori Aruba ha però lavorato principalmente sul setup, facendo delle comparazioni con quelli di Mandalika e Barcellona e completando un totale di 92 giri. Rinaldi precede un ottimo Xavi Vierge, intento a provare un nuovo forcellone per dare una svolta a questa Honda. Lo spagnolo è quarto pur pagando oltre un secondo dalla vetta e con 87 giri sulle spalle.

Il migliore dei piloti indipendenti è Garrett Gerloff, che al termine della prima giornata di test è quinto ma accusa un problema tecnico sul finire della giornata. Alle sue spalle troviamo un altro indipendente, Axel Bassani. Il portacolori Motocorsa chiude il Day 1 in sesta posizione, ma non è stato il cronometro a interessare il lavoro, bensì la ricerca di un equilibrio per conservare le gomme, problema accusato nello scorso round di Barcellona.

Sorprende con una settima posizione Tom Sykes: il britannico, che proprio questa settimana ha annunciato l’addio a Puccetti, è passato in BMW per sostituire l’infortunato Michael van der Mark e conclude i primi test in top 10, dopo 61 giri completati. Il suo compagno di squadra Scott Redding invece è nono. In ottava posizione troviamo l’altra Honda di Iker Lecuona, che completa 65 giri, mentre a chiudere il gruppo dei primi 10 c’è Philipp Oettl, decimo con la Ducati del team Goeleven. Decidono invece di restare ai box le due Kawasaki, che scelgono di non girare nella prima giornata di test.

I tempi dei primi 6 al termine del Day 1

1. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.035s, 87 giri

2. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.510s, 92 giri

3. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.673s, 90 giri

4. Xavi Vierge (Team HRC) +1.008s, 87 giri

5. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) +1.310s, 61 giri

6. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +1.350s, 64 giri