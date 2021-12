SBK | Test Jerez, Day 1: Rea dominatore, Redding sesto con BMW

Il Circuito di Jerez è teatro in questi tre giorni degli ultimi test del 2021, che danno un assaggio della prossima stagione prima di fermarsi per le vacanze natalizie. Sulla pista andalusa abbiamo visto Jonathan Rea tornare in azione in sella alla Kawasaki per la prima volta dopo il round di Mandalika. Il britannico è determinato a rivendicare il titolo e al termine della prima giornata di test detta il ritmo chiudendo con il miglior riferimento della giornata.

Il portacolori Kawasaki ferma il cronometro sull’1’39”561, stabilendo le gerarchie sin da subito e rifilando nove decimi al compagno di squadra Alex Lowes, terzo. Tra i due si inserisce Michael van der Mark, primo degli inseguitori e secondo a sei decimi da Rea. In pista insieme a Kawasaki infatti troviamo anche BMW, che nell’olandese ritrova la continuità mentre gli occhi sono puntati su Scott Redding, alla sua seconda uscita con la M 1000 RR. L’inglese chiude con il sesto tempo la prima giornata in sella alla moto di Monaco di Baviera, anche lui distante poco più di un secondo dalla vetta.

Oltre ai due portacolori ufficiali, BMW schiera anche i piloti del team Bonovo. Eugene Laverty conclude la prima giornata con un buon quarto tempo, mentre Loris Baz, che torna a tempo pieno nel 2022, chiude il gruppo con l’ottava posizione in sella alla M 1000 RR.

Molta attenzione è stata riservata anche al duo Honda. HRC, che per il 2022 rinnova interamente la line-up, si mostra per la prima volta con Iker Lecuona e Xavi Vierge. I due hanno fatto il loro debutto in sella alla CBR1000RR-R nella giornata odierna. Tutto nuovo per gli spagnoli, che oggi hanno approcciato alla nuova moto e alle gomme Pirelli, altra grande novità per i due provenienti dal motomondiale.

Lecuona ha concluso il primo giorno di test in quinta posizione, a poco più di un secondo da Jonathan Rea. Il suo compagno di squadra Xavi Vierge invece resta in settima posizione a un secondo e due decimi dalla vetta. Tuttavia, il debutto appare più che buono per i due piloti Honda, che ovviamente nel test non cercano il tempo, ma l’abitudine alla nuova categoria.

Tempi Test Jerez Day 1

Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1’39”561

2. Michael van der Mark (NL), 1’40”161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1: 40.454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1: 40.612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1: 40.621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1: 40.701

7. Xavi Vierge (E), Honda, 1: 40.745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41.135