SBK | Test Jerez, Day 1: Lowes comanda, le Honda inseguono, Rea si ferma

Dopo tanta attesa, finalmente le moto tornano in pista per i primi test della stagione 2022 e a Jerez de la Frontera si respira aria di Superbike con due giorni di test in programma oggi e domani. Sulla pista andalusa Kawasaki ha iniziato il lavoro per l’assalto al titolo mondiale Superbike di quest’anno, accompagnata anche dal team HRC e dalla squadra satellite Kawasaki di Puccetti. È stata proprio la ZX-10RR a farla da padrona, ma con Alex Lowes, dato che Jonathan Rea ha deciso di non girare e preservare una giornata per il futuro.

La Kawasaki numero 22 è scesa in pista solamente nella sessione pomeridiana, andando al top sin da subito e dettando legge nella classifica dei tempi. Lowes dunque chiude al comando la prima giornata di test, precedendo di soli 26 millesimi Xavi Vierge. Il debuttante del team HRC ha continuato a fare esperienza sul tracciato andaluso dopo i primi test svolti a dicembre, in cui aveva avuto una prima presa di contatto con la CBR1000RR-R.

Alle spalle dell’ex pilota Moto2 troviamo il suo compagno di squadra Iker Lecuona. Lo spagnolo è reduce dall’infortunio al mignolo destro rimediato proprio in occasione dei suoi primi test con Honda, ma sembra recuperato e in questa prima giornata agguanta il terzo crono restando a 153 millesimi dalla vetta. La giornata è stata buona anche per l’ex pilota MotoGP, che continua il suo adattamento alle derivate di serie.

Chiude il gruppo dei piloti Superbike Lucas Mahias, che con il team Puccetti si è recato a Jerez per i primi test del 2022. Il francese torna in moto dopo l’infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione e a fine giornata paga poco più di sei decimi di ritardo da Alex Lowes. Mahias è il secondo dei piloti Kawasaki in questo primo giorno, perché Jonathan Rea ha scelto di non girare. Il sei volte campione del mondo scenderà in pista nella giornata di domani, scegliendo così di conservare la giornata odierna per il futuro, in cui vorrà continuare a provare.

Non solo Superbike a Jerez: in pista sono scesi anche diversi piloti della Supersport, che hanno approfittato della giornata per ricominciare a far rombare i motori delle loro 600. Sul tracciato andaluso abbiamo visto la MV Agusta, guidata da Niki Tuuli e, a sorpresa, da Kenan Sofuoglu. La leggenda della Supersport è salito in sella alla F3 800 al posto del nipote Bahattin, risultato positivo al Covid-19.

Prima di salutare le derivate di serie, a Jerez c’è ancora un assaggio di 600 per Ana Carrasco: la campionessa del mondo SSP300 del 2018 ha girato oggi con la Kawasaki per allenarsi in vista della prossima avventura che la attende. Nel 2022 infatti lascerà la classe cadetta della Superbike per tornare in Moto3 con il team Boé Racing.

Tempi Day 1 Test Jerez

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’40”316 Xavi Vierge (Team HRC) 1’40”342 (+0.026) Iker Lecuona (Team HRC) 1’40”495 (+0.153) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) 1’40”921 (+0.605)