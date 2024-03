SBK | Test Barcellona: Bulega sfiora il record, Bautista terzo

La pausa tra il primo round della stagione in Australia e il secondo appuntamento in Europa è sempre molto lunga, ma il Mondiale Superbike non sta di certo a guardare ed è volato a Barcellona per svolgere due giorni di test collettivi in preparazione al round catalano, in programma il prossimo fine settimana. A comandare ancora una volta è Nicolò Bulega, che al termine della prima giornata si mette dietro tutti gli avversari sfiorando anche il record della pista.

Il rookie del team Aruba.it Racing – Ducati sembra averci preso gusto a stare in cima alla classifica dei tempi e, come mostrato nei test invernali e a Phillip Island, è a suo agio con la Panigale V4R con cui firma un 1’40”304. Alle spalle di Bulega troviamo Toprak Razgatlioglu, che incassa mezzo secondo dal leader in sella alla BMW del team factory. Il turco, al termine della giornata, si inserisce in seconda posizione privando così Ducati della doppietta: Alvaro Bautista è infatti terzo a sette decimi dal compagno di squadra.

Ancora una Ducati in quarta posizione, ed è quella di Sam Lowes. Il britannico, al debutto quest’anno in Superbike con il team Marc VDS, sta familiarizzando con la quattro cilindri e si piazza come migliore dei piloti indipendenti, avendo però montato la gomma SCQ (così come i tre davanti a lui).

Troviamo in quinta posizione Jonathan Rea, che, al contrario dei primi quattro, non ha montato la gomma da tempo. Il portacolori Yamaha sta continuando il processo di adattamento alla R1 e precede Remy Gardner, sesto (con caduta innocua durante la giornata). Danilo Petrucci è accreditato del settimo tempo al termine del Day 1 e precede Michael Ruben Rinaldi per soli otto millesimi.

A chiudere la top 10 troviamo Garrett Gerloff, nono con la BMW del team Bonovo, e Alex Lowes, decimo e primo dei piloti Kawasaki. Il suo compagno di squadra Axel Bassani non va invece oltre il 14° crono, segno che sta ancora lavorando molto sulla ZX-10RR. Attardato anche Andrea Iannone, che alla fine del Day 1 si accontenta dell’11° tempo. Il portacolori Goeleven paga un secondo e mezzo dal leader Bulega e precede Andrea Locatelli, 12° con la Yamaha ufficiale.

Ben più importante è il ritardo degli altri due piloti BMW: Michael van der Mark e Scott Redding sono 15° e 19° rispettivamente. Notte fonda anche in Casa HRC, dove il migliore dei rappresentanti è Xavi Vierge, solo 18°. 21esima piazza per Iker Lecuona, alle spalle di Dominique Aegerter. In pista anche Michele Pirro e Testuta Nagashima, che sono accreditati del 13° e 16° tempo rispettivamente.