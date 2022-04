SBK | Test Barcellona: Bautista suona la carica nel Day 1

Il conto alla rovescia per la stagione 2022 è iniziato, mancano ormai dieci giorni all’appuntamento inaugurale del nuovo anno, ma l’azione in pista è già iniziata: a Barcellona i piloti si sono ritrovati per due giornate di test collettive in cui iniziano i primi veri confronti dopo le varie sessioni isolate. A dominare il primo dei due giorni di prove è Alvaro Bautista, che sembra essere tornato decisamente in forma in sella alla Panigale V4R.

Lo spagnolo è stato l’unico pilota a scendere sotto il muro del 41, andando a firmare un 1’40”824 e issandosi in vetta alla classifica dei tempi. Il pilota Ducati si conferma, almeno sulla carta, non solo il terzo incomodo tra Razgatlioglu e Rea, ma un serio contendente al titolo. Il pilota Aruba.it Racing Ducati si mette alle spalle proprio Jonathan Rea, che in sella alla sua Kawasaki resta a 238 millesimi, chiudendo la prima giornata di test in seconda posizione.

Nelle prime tre posizioni troviamo ben tre costruttori diversi, con la Yamaha che occupa il terzo tempo alle spalle di Bautista e Rea. Ma la prima R1 non è quella del campione del mondo in carica, bensì la “gemella” del team GRT guidata da Garrett Gerloff. Lo statunitense, caduto durante la giornata alla Curva 10 fortunatamente senza conseguenze, è riuscito a portarsi in terza posizione pagando però ben oltre quattro decimi dalla vetta. Il portacolori GRT appare rinvigorito dopo un 2021 complicato e mette le ruote della sua moto davanti a quelle del più blasonato compagno di marca.

Toprak Razgatlioglu è infatti “solo” quinto al termine della prima giornata di test. Il campione del mondo in carica si presenta per la prima volta con il numero 1 definitivo sul suo cupolino, dopo la presentazione della moto 2022 svolta ieri proprio sulla pista catalana. Il turco paga 699 millesimi da Alvaro Bautista e resta alle spalle di Michael Ruben Rinaldi, autore di un buon inizio con la sua Ducati e quarto a mezzo secondo dal compagno di squadra e leader del giorno.

Scorrendo la classifica dei tempi, troviamo la Kawasaki di Alex Lowes in sesta posizione. Il britannico precede il compagno di marca Lucas Mahias, reduce dai test di Misano della scorsa settimana. Il francese, in sella alla ZX-10RR del team Puccetti, si accoda alle due moto ufficiali, ma è comunque settimo. Ritroviamo in pista anche le Honda, la prima delle quali è guidata da Xavi Vierge: il rookie si prende l’ottavo crono al termine della prima giornata di test, pagando comunque un ritardo importante, ben nove decimi. Il cronometro sicuramente non è la priorità nei giorni di test, ma le due HRC appaiono attardate. Iker Lecuona è 12esimo a ben più di un secondo dalla vetta.

Iniziano in salita i test per Andrea Locatelli, protagonista di un highside nelle ultime fasi della giornata, ma fortunatamente senza conseguenze. Il bergamasco del team Yamaha ufficiale non va oltre il nono crono ed è il primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo da Bautista. L’ultimo dei costruttori in pista è BMW, che ha in Eugene Laverty il miglior rappresentante. L’irlandese del team Bonovo chiude la top 10 e precede l’alfiere ufficiale Scott Redding. Dopo il suo primo test ufficiale in sella alla M1000RR la scorsa settimana a Misano, Redding è tornato in pista a Barcellona firmando però solo l’11esimo tempo. La seconda BMW ufficiale è stata affidata a Ilya Michalchick, sostituto dell’infortunato Michael van der Mark, che però non è andato oltre il 17esimo tempo, anche dietro a Loris Baz, altro portacolori BMW Bonovo, 15esimo.

Phillip Oettl si conferma il migliore dei rookie dei team indipendenti, pur firmando solamente un 13esimo tempo. Tra il pilota del team Go Eleven e il francese di BMW si inserisce Kohta Nozane, 14esimo con l’ultima delle Yamaha in pista. Prosegue l’adattamento alla Superbike per Luca Bernardi, che in sella alla Panigale V4R del team Barni non riesce ad andare oltre la 16esima posizione ed è l’ultimo dei piloti Ducati. Oliver Konig e Loris Cresson sono 17esimo e 18esimo rispettivamente, mentre Hafizh Syahrin chiude il gruppo.

Insieme ai piloti Superbike, anche nei test di Barcellona abbiamo avuto un piccolo assaggio di Supersport: Nicolò Bulega si conferma il più veloce in 1’45”442. Il pilota del team Aruba porta la Panigale V2 davanti a tutti i piloti della classe intermedia e precede Raffaele De Rosa e Oli Bayliss, gli altri due piloti in pista secondo e terzo rispettivamente.