SBK | Test Barcellona: Bautista e Ducati senza rivali nel Day 1

La stagione 2023 del mondiale Superbike è ferma per la consueta pausa di inizio campionato, come da tradizione pre-covid. Ma, nell’attesa di tornare in pista a fine aprile per il round di Assen, piloti e squadre non restano con le mani in mano e sono volati a Barcellona per svolgere due giorni di test collettivi. Anche stavolta, a farla da padrona è Alvaro Bautista, che dopo aver vinto cinque delle sei gare disputate fino ad ora, ha dominato la classifica dei tempi nella prima giornata di prove.

Il pilota Ducati ha firmato il miglior crono in 1’40”500, avvicinando il record del circuito e rifilando ben due decimi a un ottimo Iker Lecuona, che porta la Honda in seconda posizione. Lo spagnolo resta alle spalle del connazionale e campione del mondo in carica ma dimostra ancora una volta che il grande lavoro in Casa Honda porta pian piano i suoi frutti. Nello specifico, Lecuona ha lavorato oggi su uno scarico e su un telaio rinforzato.

Il portacolori Honda è racchiuso tra le due Ducati ufficiali: se in prima posizione troviamo infatti Bautista, il terzo tempo è ad appannaggio di Michael Ruben Rinaldi, che paga quasi mezzo secondo dal leader di giornata e compagno di squadra. Il guizzo nella prima giornata di test sulla pista catalana è però di Garrett Gerloff, che riesce a portare la BMW nelle prime quattro posizioni pur accusando quasi sette decimi da Bautista. Lo statunitense è anche il migliore dei piloti indipendenti nel Day 1 e precede l’altra Honda di Xavi Vierge, quinto.

Giornata difficile per Toprak Razgatlioglu, che non va oltre il sesto tempo finale. Il turco è il migliore dei piloti Yamaha, ma è protagonista di una caduta nella sessione mattutina che lo condiziona e lo porta a pagare quasi un secondo dalla vetta, occupata dal diretto rivale in campionato. Insegue il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, ottavo con l’altra R1 ufficiale. Tra i due si inserisce Remy Gardner, settimo con la Yamaha del team GRT.

A chiudere la top 10 troviamo un ottimo Dominique Aegerter, che con il nono tempo riesce a portare entrambe le R1 del team GRT nelle prime dieci posizione, e Michael van der Mark, decimo con la BMW ufficiale. Si accoda Scott Redding, 11° con l’altra BMW. Il britannico resta davanti a Danilo Petrucci, che con la Ducati del team Barni non va oltre il 12° tempo. Grande difficoltà anche per Axel Bassani, che è solo 13° con la Panigale V4R del team Motocorsa. Kawasaki assente dalla classifica dei tempi odierna perché ha preservato una giornata, avendo già girato ad Aragon la scorsa settimana. Scenderà in pista domani con Jonathan Rea e Alex Lowes.