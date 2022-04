SBK | Test Aragon: ruggito di Rea nella prima gelida giornata

Il mondiale Superbike inizia questo fine settimana al Motorland Aragon, ma piloti e squadre sono già scesi in pista per l’ultima sessione di test che precede l’inizio della stagione. Il tracciato spagnolo ha accolto il paddock delle derivate di serie con temperature molto rigide, si sono registrati solo 5 gradi la mattina mentre nella sessione pomeridiana il termometro non è andato oltre i 9 gradi. In condizioni decisamente poco ideali è Jonathan Rea a firmare il miglior crono di giornata, ma è già bagarre mondiale, con Toprak Razgatlioglu che insegue e Alvaro Bautista che si conferma in ottima forma.

Il pilota Kawasaki ha iniziato l’assalto al titolo e lo dimostra con un 1’49”394, fatto segnare nelle fasi finali del turno pomeridiano. Rea infatti ha preferito non scendere in pista durante la mattina, optando per una giornata più corta che però sembra aver portato frutto. Il sei volte campione del mondo ha beffato così il diretto rivale Razgatlioglu. Il campione del mondo in carica aveva fatto segnare il tempo migliore al termine del turno mattutino, ma si è poi dovuto accodare a fine giornata, restando a 234 millesimi dal portacolori Kawasaki.

In terza posizione troviamo Alvaro Bautista, che ancora una volta si dimostra in grado di poter lottare con i primi due. Lo spagnolo è tornato in sella alla Panigale V4R e si è trovato subito a proprio agio, ritrovando le sensazioni con la Ducati nei primi test e confermando il potenziale ad Aragon. Il portacolori Aruba infatti ha firmato il terzo crono pur pagando ben sei decimi da Rea. Nelle prime tre posizioni troviamo ancora una volta tre costruttori diversi, a dimostrazione di quanto questo mondiale possa essere equilibrato se i valori si confermassero.

Alle spalle di Bautista si piazza Garrett Gerloff, anche lui pronto a riscattarsi dopo una stagione complicata. Nei test invernali ha dimostrato di poter essere della partita e si sta confermando nei test di Aragon di questi due giorni, firmando il quarto crono al termine della prima giornata. Lo statunitense del team GRT paga sette decimi dalla vetta e precede Alex Lowes, quinto con l’altra Kawasaki. Il britannico è il primo ad andare oltre il secondo di ritardo e alle spalle si mette Loris Baz.

Il francese è il migliore dei piloti BMW, con il costruttore tedesco che dovrà fare a meno di Michael van der Mark. L’olandese è costretto a dare forfait a causa della frattura di una gamba. Al suo posto ci sarà Ilya Mikhalcik, che nella giornata odierna si è fermato in 15esima posizione, dietro agli altri compagni di marca: Eugene Laverty è infatti nono, mentre l’altro alfiere BMW ufficiale Scott Redding non è andato oltre il 12esimo tempo.

Giornata di alti e bassi per Honda, con Iker Lecuona che ha agguantato la top 10 con il nono tempo, mentre Xavi Vierge, operato recentemente, non ha forzato fermandosi al 16esimo posto. Nelle prime dieci posizioni troviamo inoltre Kohta Nozane e l’altra Yamaha di Andrea Locatelli, che nella giornata odierna non è andato oltre il decimo crono. Nel Day 1 ha faticato anche Michael Ruben Rinaldi, che con la Panigale V4R si è fermato in 13esima posizione anche alle spalle di Phillip Oettl, 11esimo con la Ducati del team Go Eleven. Restano molto attardati anche Axel Bassani e Luca Bernardi, 18esimo e 20esimo rispettivamente.