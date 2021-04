SBK, Test Aragon, Day 1: Davies svetta, Redding è terzo

Manca ormai poco all’inizio della stagione 2021 del mondiale Superbike e oggi Ducati e Yamaha sono scese in pista per il primo di due giorni di test al Motorland Aragon. Le temperature rigide della mattina hanno ritardato un po’ l’azione in pista, ma alle ore 11 circa i piloti sono saliti in moto per sfruttare al massimo la giornata sul tracciato spagnolo in modo da raccogliere informazioni in vista del campionato.

Non sono le sorprese in questa prima giornata, che si è chiusa nel segno di Chaz Davies. Alla sua seconda uscita con la Panigale V4R del team GoEleven, il gallese si è imposto davanti al duo ufficiale Rinaldi e Redding, secondo e terzo rispettivamente. Davies ha fermato il cronometro sull'1’49”878, prendendosi la leadership della prima giornata dopo essere stato sempre molto vicino al portacolori ufficiale Scott Redding, che aveva comandato la sessione mattutina.

Il britannico del team Aruba.it Racing – Ducati non è riuscito a confermarsi nel pomeriggio, rimanendo anche alle spalle del nuovo compagno di squadra. Redding paga 111 millesimi dalla vetta ed è terzo, dietro ad un ottimo Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo, che proprio ad Aragon aveva trovato la sua prima affermazione mondiale lo scorso anno, manda in archivio la prima giornata di test con solamente 69 millesimi di ritardo da Davies, che ha confermato ancora una volta quanto il tracciato di Motorland sia favorevole alle sue caratteristiche.

Ancora Ducati in quinta posizione, con Tito Rabat che sta ancora lavorando molto sull’adattamento alla Superbike. Lo spagnolo è stato il pilota che ha completato il maggior numero di giri, ben 91, ma sembra che ancora faccia fatica a trovare il giusto feeling con la quattro cilindri del team Barni. Il rookie paga infatti ben otto decimi dal compagno di marca e leader della giornata. L’ultima Ducati in pista è quella di Axel Bassani, che con la Panigale V4R della squadra Motocorsa Racing si ferma in settima posizione.

Ad interrompere il plotone Ducati c’è Garrett Gerloff, che conclude il Day 1 in quarta posizione. Lo statunitense è il primo dei piloti Yamaha, che ad Aragon deve fare a meno di Toprak Razgatlioglu. Il turco è infatti ancora positivo al Covid-19 ed è stato costretto a saltare questi ultimi test pre-stagionali. Al suo posto gira Niccolò Canepa, che però al termine del primo giorno di test non va oltre il decimo tempo.

A difendere i colori di Iwata ci ha pensato Gerloff dunque, che paga però ben sei decimi dalla vetta. Il portacolori del team GRT resta anche davanti all’alfiere ufficiale Andrea Locatelli: il campione in carica Supersport non è sceso in pista la mattina, girando solamente nel pomeriggio e chiudendo la prima giornata con il sesto tempo in sella alla R1 della squadra Pata Yamaha Brixx.

Niccolò Canepa, incaricato di sostituire Razgatliogluk, chiude così la top 10, alle spalle degli altri due portacolori Yamaha: Kohta Nozane è ottavo con la R1 del team GRT al suo debutto sul tracciato di Motorland Aragon. Il giapponese precede Christophe Ponsson, nono alla fine della giornata. Il francese, così come Locatelli, è sceso in pista solamente nel pomeriggio, decidendo di non girare nella sessione mattutina.