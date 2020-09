SBK, Teruel, Gara 2: Rea beffa Rinaldi, Redding sul podio

Jonathan Rea è tornato ad essere il ‘Cannibale’ in Gara 2 a Motorland Aragon, imponendosi al termine di uno splendido duello con Michael Ruben Rinaldi e consolidando il primato in classifica. Il campione in carica dà prova di essere un fuoriclasse nella seconda manche del round di Teruel e beffa il pilota del team Go Eleven a tre giri dal termine, con un sorpasso che non lascia spazio a risposte. Con il successo in Gara 2, Rea incrementa il vantaggio arrivando a 36 punti di vantaggio su Scott Redding, terzo al traguardo.

Nella prima parte di gara, i primi tre piloti sono molto vicini e lo stesso Redding va al comando. Il suo dominio dura però poco tempo, perché Rea e Rinaldi si fanno minacciosi e lo sopravanzano per andare a lottare per la vittoria. I primi due si allontanano e fanno il vuoto, mentre il portacolori Aruba.it Racing Ducati fatica a tenere il passo ed è spettatore privilegiato della grande battaglia fra il pilota Kawasaki e l’alfiere Go Eleven.

L’attacco decisivo di Rea arriva quando ormai mancano poco più di due giri al termine e vince con poco più di un secondo di vantaggio su Rinaldi, che anche in Gara 2 chiude davanti ad un pilota ufficiale. Scott Redding infatti deve accontentarsi del terzo gradino del podio, un risultato agrodolce per il team Aruba.it Racing Ducati. Non festeggia infatti la Casa di Borgo Panigale, che si vede costretta a chiudere la gara in anticipo con Chaz Davies. Il gallese scivola al 13esimo giro quando è quarto, pur con un distacco importante dai primi tre.

Ai piedi del podio resta così Leon Haslam, quarto con l’unica HRC arrivata al traguardo. Il suo compagno di squadra Alvaro Bautista infatti cade al quarto giro mentre è impegnato a lottare sul filo dei decimi con Davies. Il britannico resta davanti alla Kawasaki di Alex Lowes, sesto. Michael van der Mark guida il plotone Yamaha in settima posizione e precede la R1 del team Ten Kate guidata da Loris Baz, ottavo. Chiudono la top 10 Federico Caricasulo e Garrett Gerloff, nono e decimo rispettivamente con le Yamaha del team GRT.

Eugene Laverty porta l’unica BMW al traguardo in 11esima posizione, mentre Tom Sykes accusa un problema tecnico ed è costretto a rientrare ai box dopo pochi giri dall’inizio della gara. Alle spalle dell’irlandese troviamo Marco Melandri, 12esimo con la Ducati del team Barni, mentre Matteo Ferrari è 14esimo.