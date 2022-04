SBK | Tegola Honda: Vierge si frattura una costola nei test

Il 2022 non è di certo iniziato in maniera lineare per il team HRC, che riparte per la nuova stagione del mondiale Superbike con una line-up totalmente rinnovata, ma che sta faticando a trovare costanza. Se nei primi test invernali Iker Lecuona è scivolato fratturandosi la mano, nel corso dell’ultima giornata di test a Barcellona svolta ieri è stato il turno di Xavi Vierge. Lo spagnolo ha avuto un highside alla Curva 12 costringendo all’esposizione della bandiera rossa per un breve momento.

Il pilota Honda è stato portato al centro medico, dove gli è stata riscontrata la frattura di una costola ed è stato successivamente trasferito all’ospedale. Nonostante l’infortunio, Vierge sta bene ed è sempre rimasto cosciente, ma salterà con tutta probabilità i test della prossima settimana ad Aragon. Non è stato dato un tempo di recupero preciso e il team HRC afferma che inizierà a fisioterapia molto presto per poter tornare in pista il prima possibile. Sarà dunque molto difficile vederlo in griglia di partenza a Motorland, round di apertura della stagione 2022.

Al termine della giornata conclusiva di test, Vierge racconta il lavoro svolto in pista e anche la caduta: “La caduta è stata un peccato ed è arrivata alla fine di quella che era stata una sessione di test molto costruttiva. Nella prima giornata c’era bel tempo come non ne vedevamo da un po’ e siamo riusciti a sfruttarlo al meglio. Montmelo è una sorta di pista di casa per me, ma è anche nuova in sella alla CBR, quindi il primo obiettivo era quello di instaurare la fiducia sulla moto e capire su quali aree dobbiamo lavorare e migliorare il setup. Ci siamo concentrati su quegli aspetti e abbiamo fatto dei passi Avanti in questi due giorni, prendendo un buon ritmo e raccogliendo informazioni”.

“Sabato pomeriggio le condizioni sono peggiorate ed è arrivata la pioggia dopo pranzo. Abbiamo colto l’occasione di lavorare sul setup da pioggia e con le gomme Pirelli da bagnato. Purtroppo sono caduto e mi sono fatto male. Comincerò la riabilitazione e la fisioterapia in modo da poter tornare in pista il prima possibile”.