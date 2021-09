SBK, tegola Davies: weekend finito, va in ospedale

Non il finale di weekend ideale per Chaz Davies, che conclude in anticipo il round di Barcellona. Il gallese del team Go Eleven è stato coinvolto in un incidente con Lucas Mahias durante la Superpole Race, accaduto che ha costretto la Direzione Gara a esporre una bandiera rossa per interrompere la gara. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente occorso fra i due, ma mentre Mahias ha ripreso la via della pista alla ripartenza, Davies è stato portato al centro medico.

I primi esami hanno evidenziato una contusione lombare, anche se il pilota è sempre rimasto cosciente e stabile. Per ulteriori accertamenti, l’alfiere Go Eleven è stato portato all’Hospital de Catalunya, dove verrà sottoposto a nuovi esami medici. Finisce però il suo weekend di gara e non sarà presente sulla griglia di partenza di Gara 2.

Si conclude così il weekend un po’ in salita del gallese, che quest’anno sta trovando alcune difficoltà con prestazioni altalenanti. Non si conosce bene la dinamica dell’incidente, avvenuto alla Curva 12 durante il terzo giro della Superpole Race.