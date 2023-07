SBK | Tamburini con MIE Honda per sostituire Syahrin

A volte ritornano! Con il rientro in calendario di Imola torna in pista anche Roberto Tamburini: il pilota italiano è stato chiamato dal team MIE Honda a sostituire Hafizh Syahrin, che si è infortunato durante la preparazione per la 8 Ore di Suzuka. Il pilota malese è caduto infatti nei test riportando la frattura scomposta della vertebra C6. Fortunatamente non ha riportato danno neurologici, ma è ovviamente unfit per il round di Imola.

Sul tracciato del Santerno sarà operativo dunque Tamburini, che già lo scorso anno aveva preso parte ai round europei del mondiale Superbike in sella alla Yamaha del team MotoXRacing. Non sarà però un debutto per il pilota italiano, che nel 2015 a Imola aveva vinto al CIV e ha conquistato tre podi nell’allora Superstock1000.

Con Imola, torna dunque anche Roberto Tamburini, che questo weekend disputerà il settimo round della stagione e torna in sella nella scena mondiale a distanza dall’ultima volta lo scorso anno. Nel 2022 ha infatti concluso il campionato in 17esima posizione con 36 punti. Il suo miglior risultato è stato un 11° posto, ottenuto ad Assen in Gara 2, a Misano in Gara 1 e a Most in Gara 2.

"Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata dal PETRONAS MIE Racing Honda Team per correre a Imola, anche se ovviamente auguro tutto il meglio ad Hafizh e un pronto recupero”, afferma Tamburini. “Sto prendendo parte al Campionato del Mondo Endurance e adesso torno nel World Superbike dopo un anno con l’obiettivo di conoscere il team e di adattarmi velocemente alla moto”.

“Sarebbe bello vedere dei progressi nel corso del weekend, quindi spero di poter migliorare in ogni sessione e di divertirmi. Sarà una sfida, dato che per la prima volta correrò con una Honda ma conosco già la pista di Imola e mi piace e quindi proverò a fare del mio meglio ma senza pressione. Grazie a Midori Moriwaki, ad HRC e a tutto il team per questa opportunità”, conclude il sostituto del pilota malese.