SBK | Sykes sostituirà van der Mark in BMW da Misano

A volte ritornano! Dal round di Misano, Tom Sykes tornerà a vestire i colori BMW per sostituire l’infortunato Michael van der Mark. Il britannico ha annunciato oggi l’addio al team Puccetti con effetto immediato, a causa di risultati al di sotto delle aspettative nei primi quattro round.

Inizia una nuova avventura per Sykes, che ha già corso con il team ufficiale dal 2019 al 2021. L’inglese aveva abbracciato il progetto del marchio tedesco al suo ritorno nel mondiale Superbike ormai quattro anni fa, rimanendo fuori dalla griglia nel 2022, in cui ha deciso di correre nel BSB.

In queste quattro stagioni, Tom ha contribuito a far crescere BMW, e ora rientra temporaneamente come sostituto. Michael van der Mark infatti sarà costretto a restare fermo per diverso tempo a causa della frattura del femore rimediata in Gara 2 ad Assen poco meno di un mese fa. I tempi di recupero dell’olandese sono lunghi, pertanto BMW ha deciso di sostituirlo, e la scelta è ricaduta su Tom Sykes, che da Misano sarà in sella alla M1000R.

Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bentornato, Tom. Siamo lieti di dare temporaneamente il bentornato a Tom nella nostra famiglia WorldSBK", ha dichiarato Marc Bongers, Direttore di BMW Motorrad Motorsport. "Questa opportunità si è presentata quando Tom si è reso disponibile. Crediamo che sarà un ottimo sostituto per tutto il tempo necessario a Michael per recuperare dal suo infortunio. Siamo in costante contatto con Michael, che sta facendo buoni progressi. Tuttavia, non è stata fissata una data per il suo ritorno. Tom è un pilota eccezionale e, oltre ad avere una grande esperienza nel WorldSBK, conosce il nostro progetto e la squadra fin dall'inizio".

"Non vedo l'ora di tornare temporaneamente al BMW Motorrad Motorsport e al ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team", ha detto Sykes. "Lavorerò duramente per supportarli al meglio. Li conosco fin dall'inizio e ho partecipato allo sviluppo della BMW M 1000 RR. Ora ho l'opportunità di contribuire nuovamente al processo di sviluppo. Non vedo l'ora di salire sulla nuova BMW M 1000 RR nei test di Misano. Allo stesso tempo, auguro al mio ex compagno di squadra Mickey tutto il meglio per la sua guarigione, mentre io darò il massimo per sostituirlo nel miglior modo possibile".