SBK, Sykes e Laverty in pista per un test BMW al Lausitzring

È ormai iniziato il conto alla rovescia per la ripartenza della stagione 2020 del mondiale Superbike, che riprenderà il 2 agosto a Jerez de la Frontera. In attesa di tornare a gareggiare, piloti e squadre tornano in pista per effettuare dei test, in modo da arrivare preparati al secondo round di questo campionato condizionato dalla pandemia globale.

La scorsa settimana molti team si sono trovati al Misano World Circuit Marco Simoncelli per effettuare dei test, mentre BMW ha deciso di optare per il Lausitzring, dove ha girato con i due piloti titolati, Eugene Laverty e Tom Sykes. Il team tedesco ha continuato lo sviluppo della S 1000 RR, studiando le componenti su cui si è lavorato anche durante il periodo di lockdown, per non restare troppo indietro.

Piloti e squadra si ritengono soddisfatti dei test completati e si sentono pronti a tornare in pista per le gare, che riprenderanno fra poco più di un mese. Nel frattempo però avranno ancora modo di prepararsi, visto che la prossima settimana si potrà scendere di nuovo in pista per un test a Barcellona. Sarà fondamentale per Sykes e Laverty l’andamento di questo 2020, che risulterà decisivo in chiave rinnovo, dato che l’addio di Michael van der Mark alla Yamaha, annunciato oggi, rende plausibile il suo approdo in BMW al posto di uno dei due piloti.

Tom Sykes al momento però non ci pensa ed è concentrato sul lavoro svolto e sul futuro imminente: “Dopo così tanto tempo lontano dalla moto in questo periodo così complicato, è stato un vero piacere tornare in pista al Lausitzring e lavorare di nuovo con il team BMW. È superfluo dire che nonostante siamo rimasti bloccati in casa durante queste settimane, c’è stato comunque molto lavoro da fare, in particolare sullo sviluppo. Quindi questo test si è rivelato davvero fondamentale. Abbiamo sicuramente raccolto molte informazioni. È stato bello tornare in sella alla BMW S 1000 RR, ma ora non vediamo l’ora di tornare a gareggiare, fra poco tempo”.

Anche Eugene Laverty si dice soddisfatto dei test svolti: “Abbiamo fatto un test fantastico al Lausitzring. È stato bello guidare di nuovo la mia BMW S 1000 RR dopo quasi quattro mesi di stop dovuti alla pandemia. Ma sto ancora conoscendo la moto, è solo il quarto circuito in cui ci giro, quindi è stato utile venire qui e guidare. Abbiamo tratto dei benefici da questa giornata in pista in condizioni soleggiare. Ora siamo pronti a gareggiare di nuovo e torneremo più forti che mai”.

Shaun Muir, Team Principal, afferma: “Il test al Lausitzring ha rappresentato il primo ritorno in pista dopo il primo round della stagione in Australia, prima che arrivasse il lockdown causato dal Coronavirus. Abbiamo avuto dei buoni test, il meteo è stato clemente e abbiamo avuto l’opportunità di provare molte componenti su cui stavamo lavorando durante lo stop. È stato utile sia per Tom sia per Eugene e siamo fiduciosi del fatto che gli sforzi fatti dai ragazzi in fabbrica pagheranno. Non vediamo l’ora di svolgere gli altri due giorni di test a Barcellona nella prima settimana di luglio”.