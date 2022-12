SBK | Syahrin rinnova con MIE Racing Honda per il 2023

La griglia di partenza del mondiale Superbike si sta delineando sempre di più e con l’annuncio odierno è pressoché completa. Anche nel 2023 infatti troveremo sullo schieramento Hafizh Syahrin, che ha annunciato il rinnovo con il team MIE Racing Honda. La squadra indipendente capitanata da Midori Moriwaki ha così completato la propria line-up per il prossimo anno.

Il pilota malese ha debuttato nel mondiale delle derivate di serie lo scorso anno, ma fino ad oggi non si era ancora parlato del proprio futuro. Syahrin e Moriwaki hanno sciolto ogni dubbio ufficializzando la rinnovata fiducia. Nel suo anno d’esordio, Hafizh Syahrin ha concluso il campionato in 23esima posizione, davanti al compagno di squadra Leandro Mercado (ormai fuori dal paddock della SBK). Il suo miglior risultato è stato un 12° posto in Gara 2 a Most e nella Superpole Race a Phillip Island.

Hafizh Syahrin, MIE Racing Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’ufficialità del rinnovo di Syahrin arriva a pochi giorni di distanza dall’annuncio di Eric Granado, che dal 2023 sostituirà proprio Mercado nel team MIE Racing Honda. Si forma così una nuova coppia, così come afferma Midori Moriwaki, proprietaria del team: “Sono estremamente contenta di annunciare l’estensione del contratto con Hafizh, che ha debuttato con noi nel mondiale Superbike ed è cresciuto molto durante la stagione. Penso che lui ed Eric formeranno una coppia forte e competitiva. Inoltre ci aiuteranno a sviluppare il progetto di Honda nella categoria e promuoveranno il mondiale Superbike in Sudamerica e in Asia, regioni estremamente strategiche per il nostro sport”.

Anche il pilota esprime la propria soddisfazione per la fiducia rinnovata e si pone gli obiettivi per il 2023: “Sono molto felice di restare con il team MIE Racing Honda anche per la prossima stagione. So che Midori Moriwaki sta mettendo insieme un pacchetto del 2023 più forte. Mi concentro sul dare tutto ciò che ho costruendo sull’esperienza dello scorso anno e puntando a finire nei punti ogni gara. Il mio obiettivo principale è di essere più competitive e sono pronto a lavorare sodo per riuscirci”.