SBK: svelata la Ducati di Redding e Rinaldi per la stagione 2021

Si era mostrata competitiva ed innovativa nei test svolti durante l’inverno ed ora toglie ufficialmente i veli alla nuova moto. Il team Aruba.it Racing – Ducati ha svelato oggi la Panigale V4R che disputerà la stagione 2021 del mondiale Superbike. La quattro cilindri verrà affidata al confermato Scott Redding e al nuovo arrivato Michael Ruben Rinaldi.

Il rosso Ducati salta subito all’occhio, così come le appendici aerodinamiche di stampo MotoGP. Come sempre, la Casa di Borgo Panigale si rivela un costruttore pioniere in ambito tecnico ed innovativo e la Panigale V4R ne è la prova. Già in azione nei test svolti fino ad ora, la quattro cilindri è pronta a scendere nuovamente in pista nei prossimi test, in programma la prossima settimana a Barcellona.

I due portacolori Ducati sono chiamati a fermare il dominio del binomio Rea-Kawasaki e Redding è determinato a migliorare ancora i risultati del 2020. Dopo un anno di esperienza nella categoria e con la nuova moto, punta a dare battaglia fino alla fine. Non si nasconde nemmeno Rinaldi, che al suo primo anno da ufficiale cerca già risultati di rilievo, forte anche del successo ottenuto lo scorso anno con la V4 del team GoEleven.

Scott Redding si appresta a disputare la sua seconda stagione da pilota Superbike e lo fa ancora con Ducati: “Il 2020 è stato entusiasmante per me. Correre il primo anno in Superbike con il grande supporto di Ducati ed il rapporto con Aruba.it è stato importante e mi hanno trasmesso una profonda voglia di essere competitivo e di vincere ancora. Spero che nel 2021 possiamo fare un passo avanti. La differenza tra il 2020 e questa è l’esperienza che ho acquisito, non andrò più nei circuiti pensando ai dettagli come le gomme, i freni e le piccole cose che mi hanno fatto partire un po’ indietro rispetto agli altri. Nel 2021 ho già presente tutto questo e non vedo l’ora di essere al livello degli altri e lottare per vincere”.

“Il mio punto forte è la mentalità, sono arrivato convinto di poter vincere e abbiamo tenuto aperta la lotta fino alla fine. È stato un grande risultato e ho voglia di fare un passo avanti per conquistare il titolo. Ringrazio tutti i ragazzi della squadra, che lavorano giorno e notte con grande impegno per me. per questo motivo cerco di dare il meglio per ottenere i risultati migliori, siamo come una grande famiglia. Ai miei tifosi dico che proverò a farli divertire in pista e li ringrazio tutti per il supporto”.

Per Rinaldi è il primo anno da ufficiale: “La stagione 2020 è stata molto positiva, perché ho vinto la mia prima gara. È un bellissimo ricordo, un obiettivo raggiunto che inseguivo da tanto tempo. Ora però gli obiettivi si alzano e quindi mi impegnerò al massimo. Ho vinto la Stock1000 con Aruba nel Junior Team, quindi per me tornare qui è come ritornare a casa. È un onore vestire questi colori, mi rende molto orgoglioso, così come i ragazzi di Aruba. Ora puntiamo in alto”. Quest’anno entrare nel team ufficiale significa che avrò il sostegno del team Aruba e di tutti i ragazzi che lavorano in Ducati. Avremo a disposizione del materiale nuovo su cui lavorare, penso di avere il giusto supporto tecnico e l’ambiente perfetto per ottenere grandi risultati”.

“Quest’anno ci divertiremo – conclude Rinaldi – ci toglieremo belle soddisfazioni. Ai tifosi chiediamo di sostenerci perché il vostro supporto e il vostro calore saranno importanti per affrontare questi momento, specialmente quando dovremo festeggiare quelli belli”.