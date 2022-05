SBK | Sofuoglu su Toprak: “Deluso, non l’inizio di stagione che ci aspettavamo”

La difesa al titolo di Toprak Razgatlioglu non è iniziata nel migliore dei modi e nei primi due round della stagione non è ancora riuscito a conquistare il primo successo del 2022. Il pilota Yamaha ha collezionato solo quattro terzi posti, una seconda posizione e uno zero in Gara 2 ad Assen. La R1 ha mostrato qualche difficoltà in più rispetto alla Ducati e alla Kawasaki, che sono state costantemente davanti rendendo impossibile a Razgatlioglu mettere le ruote davanti a tutti.

Fra due settimane la Superbike tornerà in pista per il round dell’Estoril, terzo appuntamento del campionato in cui Toprak si aspetta di vincere e, come lui, anche il suo manager e mentore Kenan Sofuoglu. La leggenda della Supersport ha dichiarato di essere rimasto deluso dai risultati delle prime due gare della stagione, in cui non è mai arrivata una vittoria. Quanto raccolto non rispecchia le aspettative né di Sofuoglu né di Toprak, entrambi sicuramente si aspettavano risultati diversi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non posso dire che abbiamo iniziato la stagione nel modo che volevamo o che ci aspettavamo, siamo un po’ delusi”, ha dichiarato Sofuoglu. “Onestamente, ci siamo seduti con Toprak e abbiamo verificato quello che facciamo, che abbiamo fatto e ogni singola parte della nostra vita, dall’allenamento alla mentalità. Penso che non era la cosa giusta e Toprak ha deciso di fare dei cambiamenti”.

Archiviati i primi due round della stagione, i due si proiettano verso l’Estoril, che negli scorsi anni è stata favorevole al pilota Yamaha. Sofuoglu crede che vincere sia quasi obbligatorio, ma è fiducioso alla luce della preparazione che stanno mettendo in atto: “In generale, abbiamo lavorato su ogni singola prova, modo di vivere e modo di pensare, penso che avremo un Toprak differente all’Estoril. Io sarò lì a supportarlo perché dobbiamo vincere. Sono passate sei gare e ancora non abbiamo ottenuto il successo, è il campione del mondo e dobbiamo vincere. Ora ci stiamo preparando molto bene per il prossimo round”.