SBK | Si torna in pista: Portimao ospita due giorni di test

Saracinesca abbassata, casse chiuse e camion in viaggio: l’inverno del Mondiale Superbike è piuttosto frenetico in questi giorni, che vede impegnati piloti e team nei test collettivi. Una volta impacchettato il tutto a Jerez, si riaprono le casse e si sistemano i box per altri due giorni di test a Portimao. Si tratta degli ultimi in Europa prima di volare in Australia, dove le ultime prove precederanno il round inaugurale della stagione 2024.

Lunedì e martedì, l’autodromo dell’Algarve ospiterà tutti i team, che continueranno il lavoro svolto già sulla pista andalusa questa settimana. Il riferimento sarà Nicolò Bulega, dominatore assoluto a Jerez e atteso per la conferma a Portimao. Il rookie torna sulla pista dove lo scorso ottobre ha conquistato il titolo mondiale Supersport e nei test continuerà il percorso di apprendimento in Superbike, che fino ad ora sembra riuscire molto bene.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Nicolo Bulega

Abbatterà anche in Portogallo il record della pista? Difficile dirlo, gli altri piloti non staranno a guardare. Tanta attesa anche per il campione del mondo in carica: Alvaro Bautista si presenta a Portimao non al 100% della forma fisica a seguito dell’infortunio che ha condizionato tutto l’inverno e anche i test di Jerez. Tuttavia, sarà importante continuare a lavorare sulla sua Ducati Panigale V4R che quest’anno sarà zavorrata di 7 kg per il nuovo regolamento.

Occhi puntati anche su Jonathan Rea, che in Spagna ha ben figurato con la Yamaha. Il sei volte iridato, che scenderà in pista con i nuovi colori, presentati oggi, e proseguirà la familiarizzazione con la R1. Riflettori su Toprak Razgatlioglu, che in sella alla BMW M 1000 RR si è mostrato molto competitivo. Non si può dimenticare poi Andrea Iannone, che debutterà a Portimao con la Ducati del team Goeleven.

Ma non solo: ci sarà tanta carne al fuoco nei test in Algarve, dove continueremo a vedere le forze in campo, più o meno nascoste. Tanto lavoro anche per chi dovrà recuperare il gap (Honda è la nota dolente dei test invernali) e per i nuovi arrivati che si stanno adattando alle novità, come Axel Bassani in Kawasaki e Michael Ruben Rinaldi con la quattro cilindri del team Motocorsa.