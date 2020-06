SBK, si riparte con due giorni di test a Misano

La ripartenza della stagione 2020 del mondiale Superbike è ormai alle porte, piloti e squadre si preparano a riaccendere i motori e non bisogna attendere molto prima di rivederli in pista. Il Circuito di Misano ospiterà infatti due giorni di test che anticipano il secondo appuntamento dell’anno (dopo il primo round di Phillip Island disputato a febbraio).

Il test privato del 24 e 25 giugno al Misano World Circuit Marco Simoncelli vedrà la presenza dei top team, che approfitteranno per riprendere confidenza con la moto e per provare il nuovo asfalto, posato poco prima del lockdown. Oltre alla Superbike, sarà in pista anche la Supersport, che nella ripartenza di questa stagione vedrà un format rivoluzionato.

Ducati arriva a Misano al completo, con i due piloti titolari del team ufficiale, Chaz Davies e Scott Redding. Per quest’ultimo però non sarà il primo ritorno in sella alla Panigale V4R, dato che ha già girato a Donington Park la settimana scorsa. Presente anche il team Goeleven, che conta su Michael Ruben Rinaldi, di nuovo in pista per la prima volta a Misano dopo molto tempo. C’è grande ottimismo nel team di Borgo Panigale, che dal lato indipendenti vede il ritorno di Leon Camier. Il britannico, in forza al team Barni, torna a guidare la sua Ducati dopo un lungo stop causato da un infortunio dal quale è quasi recuperato.

“Sono veramente molto felice di tornare in pista – afferma Camier – Fisicamente non sono al 100%, ma la spalla non mi dà più nessun problema. Ho fatto molto esercizio fisico in questi mesi, ma quello che conta adesso è riprendere il feeling con la moto. Con il team abbiamo molto lavoro da fare e devo ancora imparare molte cose della Ducati. Spero di riuscire a fare un bello step in avanti durante questi due giorni di test e presentarmi a Jerez pronto per essere competitivo”.

Pronti a scendere in pista sono anche i due portacolori Kawasaki. Jonathan Rea e Alex Lowes, freschi di rinnovo, tornano in sella alle loro ZX-10RR liberi da pensieri contrattuali e possono concentrarsi sui miglioramenti tecnici e sulla preparazione alla ripartenza della stagione. Il team campione del mondo, dopo i due giorni di test a Misano, volerà in Spagna per un’altra sessione di test sul Circuito di Barcellona in modo da arrivare all’appuntamento di Jerez al massimo della forma.

La classe Superbike vede la presenza in pista anche di Leandro Mercado, alfiere Motocorsa Racing, e di Sylvain Barrier, portacolori Brixx Performance Ducati. Saranno invece assenti le Yamaha e mancheranno quindi nomi del calibro di Toprak Razgatliogku, Michael van der Mark e Loris Baz.

Per quanto riguarda la Supersport, le squadre scenderanno in pista giovedì 25 giugno. Sarà presente Andrea Locatelli, che torna in sella alla Yamaha del team BARDAHL Evan Bros. Il leader del mondiale sarà affiancato dai rivali del team MV Agusta, che si presentano al completo: gireranno infatti il campione del mondo in carica Randy Krummenacher, Federico Fuligni e Raffaele De Rosa.