SBK | Roda: “Il 2022 è stato l’anno di maggior fatica per Rea”

Sembrava che il dominio di Kawasaki in Superbike non sarebbe mai finito, Jonathan Rea e la casa giapponese hanno vinto sei titoli di fila tra il 2015 e il 2020, tutti in sella a una ZX-10RR. Tuttavia, l'ingresso nel nuovo decennio non è piaciuto molto alla moto verde, che nel 2022 ha perso per il secondo anno consecutivo la lotta per la classifica generale.

Se l'anno scorso aveva perso la battaglia con Razgatlioglu, quest'anno è mancato parecchio, con un preoccupante digiuno di vittorie (24 gare senza podio). Il nordirlandese si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo, mentre Álvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu si sono spartiti i primi due posti della classifica generale.

"Abbiamo avuto qualche difficoltà in più rispetto agli altri quando la superficie della pista non aveva abbastanza grip, e questo succede in estate, in condizioni di caldo", ha spiegato Guim Roda, team manager. "Dobbiamo migliorare soprattutto quell'area. Inoltre, la potenza del motore è un aspetto che dobbiamo migliorare, quindi dobbiamo capire come ridurre questo divario per essere più competitivi, soprattutto rispetto a Bautista, alle sue caratteristiche e ai suoi modi di sfruttare al meglio la Ducati", ha aggiunto il boss del KRT.

Kawasaki rimane fedele al suo motore a quattro cilindri in linea, una struttura che la pone in una posizione di svantaggio rispetto ai costruttori che optano per una disposizione a V. "Naturalmente BMW, Honda e Yamaha stanno lavorando sodo sulle loro moto. Dobbiamo lavorare sodo e reagire un po'”.

Nonostante la mancanza di vittorie di Rea nel 2022, il suo capo ha detto che è la stagione in cui ha "combattuto più duramente. Purtroppo non ha ottenuto risultati migliori per riconquistare il titolo, ma credo che sia la stagione in cui si è impegnato di più e dovremmo essere in grado di dargli un pacchetto migliore per farlo sentire più a suo agio".

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche dall'altra parte del box le cose non sono andate molto meglio rispetto alle stagioni precedenti. Alex Lowes è salito sul podio quattro volte, rispetto alle cinque del 2021, tutte al terzo posto. "Bisogna ricordare che nel 2020 ci sono stati solo otto round, non ha avuto molto tempo per conoscere la moto. Inoltre, l'anno scorso ha avuto problemi di infortuni, che lo hanno penalizzato molto", si è giustificato il Roda.

"In questa terza stagione ha potuto iniziare a lavorare un po' di più per capire come gestire la moto ed essere abbastanza veloce. Ha dimostrato di avere il potenziale per rimanere in questa quarta posizione dietro al trio di testa. Credo che sia stato più costante degli altri, ma purtroppo due o tre podi in più di Rinaldi e Locatelli hanno fatto la differenza.

"In termini di media e costanza, gara per gara, credo che attualmente sia il quarto miglior pilota in griglia. Siamo fiduciosi che il prossimo anno saremo in grado di fornirgli strumenti migliori, che capirà come guidare molto meglio e sarà più vicino ai primi tre", ha concluso Roda.