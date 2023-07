SBK | Redding: “Forse domenica ci sarà un annuncio sul mio futuro”

La Superbike torna a Imola per la prima volta dal 2019, e per tanti piloti questo weekend è un debutto sulla storica pista. La consueta “track familiarization” del giovedì (il giro di pista a piedi o in bicicletta) è stato ancora più importante per i piloti che esordiranno questo fine settimana al Santerno. Tra questi c’è Scott Redding, che si è mostrato entusiasta ancora prima di salire in sella alla sua BMW.

“Questo è un weekend in cui voglio divertirmi, Imola è una pista su cui non ho mai corso prima d’ora, ma sembra così iconica!”, racconta Redding ai mircofoni di worldsbk.com. “Ha tantissima storia e mi piace correre su piste così. Ho fatto un paio di giri in bicicletta e mi sono venuti i brividi! È una delle più belle piste che io abbia mai visto dal punto di vista della bici. Con la moto sarà diverso, ma onestamente è spettacolare…gli alberi, i saliscendi…sarà bellissimo!”.

La prima familiarizzazione con il tracciato è avvenuta, ora bisognerà scendere in pista con la BMW M1000 RR, che il britannico spera possa essere competitiva: “Sarebbe bello se la moto fosse clemente con me e non dovessi concentrarmi troppo sul setting, ma potessi imparare la pista. Per me sarà importante fare giri e conoscere il tracciato al meglio che posso, perché bisogna iniziare a spingere il prima possibile per migliorare la moto. Vorrei solo non avere un weekend stressante ma godermelo qui”.

I presupposti per far bene ci possono essere, vedendo anche quanto due settimane fa a Donington siano stati fatti dei passi in avanti. Certamente, condizioni atmosferiche e conformazione del tracciato possono fare la differenza: “Dipende, Donington è stata una buona gara per noi. Qui, se guardo la pista penso che possiamo essere veloci. La moto potrebbe andare bene, ma guardando le temperature elevate potrebbe essere il contrario. Le sensazioni sono buone e penso che si possa far bene, nel 2019 Tom Sykes era stato veloce”.

Imola potrebbe essere crocevia mondiale in ottica futura. A partire dal 2024, Toprak Razgatlioglu arriverà in BMW lasciando Yamaha, pertanto molti assetti devono ancora essere definiti. Tra questi c’è la sorte dei due portacolori della Casa di Monaco. Sarà Michael van der Mark o Scott Redding a fare posto al turco? Al momento non ci sono novità, ma il pilota inglese svela: “Penso che domenica ci sarà un annuncio su dove andrò e cosa farò”.