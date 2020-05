SBK, Redding: “Aprilia mi ha fatto odiare le corse in MotoGP”

Scott Redding è uno dei piloti più irriverenti del paddock ed il suo arrivo in Superbike ha suscitato l’interesse di molti, che nella ripartenza del mondiale lo attendono con grande curiosità. Ma l’attuale pilota Ducati non si è sempre sentito troppo apprezzato, soprattutto in MotoGP, dove si è lamentato spesso di un atteggiamento eccessivamente ‘politically correct’ da parte di addetti ai lavori e piloti.

Della sua esperienza nella classe regina del mondiale ne ha parlato proprio con worldsbk.com, ripercorrendo anche l’epoca di Aprilia. Il britannico non ha bei ricordi della Casa di Noale e non si fa scrupoli nel ritenere la stagione 2018 come una delle peggiori della sua vita, tanto da farlo arrivare ad odiare le moto. A seguito di quell’esperienza, ha poi deciso di lasciare la MotoGP, andando a correre nel BSB.

“Sono arrivato ad odiare le moto e le corse con l’esperienza in Aprilia in MotoGP – rivela Redding, che nel 2018 non è riuscito ad andare oltre il 21esimo posto in classifica generale – in tutta la mia carriera non ho mai visto niente di così brutto come in quell’anno. Mi sono domandato più volte cosa stesse succedendo, non ce la facevo più e alla fine ho preso la decisione di andar via dal motomondiale. Avevo bisogno di andarmene”.

Dopo tanti anni in MotoGP, il britannico è approdato al BSB, campionato nazionale Superbike, con il team Ducati. Da lì, si è conquistato un posto nel team ufficiale nel mondiale delle derivate di serie: “Dovevo allontanarmi dalla MotoGP e fare qualcosa che mi permettesse di ricostruirmi di nuovo. Per questo nel 2019 sono andato nel BSB e sono tornato a godermi le gare”.

“Ora riesco ad essere di nuovo contento, è bello essere nel mondiale Superbike, ho un buon team ed una buona moto che mi permettono di competere con i piloti migliori del campionato. Mi sento un privilegiato e questo è bello. Ma forse bisogna vivere dei momenti complicati per poter apprezzare quelli belli”.

Mai a suo agio con la moto e difficoltà anche con l’intero team, questo è stato l’insieme di fattori che hanno spinto Scott Redding a lasciare un team ufficiale come Aprilia per poter ritrovare se stesso e la voglia di correre. I momenti negativi però sono ormai alle spalle e nel mondiale Superbike sembra aver trovato la sua dimensione.

Nel mese di agosto tornerà in pista insieme ai propri avversari per riprendere una stagione condizionata dalla pandemia del Covid-19, ma ha avuto la possibilità di disputare il primo (e fino ad ora unico) round dell’anno. Il pilota Ducati infatti arriverà a Jerez in seconda posizione nella classifica piloti, grazie ai tre terzi posti ottenuti a Phillip Island.