SBK | Rea: "Test impegnativo, ma positivo"

Jonathan Rea non si sbilancia, ma sorride sotto ai baffi. Alla Kawasaki aveva chiesto delle novità per la tre giorni di test a Jerez de la Frontera e qualcosa di si è visto a livello di telaio e di elettronica sulla ZX-10R.

Dopo aver perso la corona dopo sei anni di dominio incontrastato, il nordirlandese vuole rilanciare la sfida ad uno dei grandi assenti in Andalusia, il campione del mondo Toprak Razgatlioglu, e bisogna dire che le risposte che ha trovato sembrano essere state incoraggianti, anche se alcune delle novità dovranno essere rivalutate nell'anno nuovo.

Johnny ha girato nella prima e nella terza giornata, risultando il più veloce in entrambe, arrivando in quella conclusiva a staccare un crono di 1'38"831, con il quale si è posizionato a soli sei decimi dal record della pista, che lui stesso ha realizzato nel 2019.

"È stata una due giorni davvero divertente. Avevamo pianificato il test per svolgere la prima giornata e poi prenderci un giorno di pausa per permettere ai meccanici di lavorare sulla moto. Ci siamo rimessi in moto il terzo giorno. Abbiamo raccolto un sacco di buone informazioni e sono davvero contento del team, di Showa e KMC per il loro continuo lavoro che ha portato a delle novità da provare" ha detto Rea alla conclusione del test.

"Mi sono divertito tanto in sella alla moto e siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo in programma in questo test. Adesso è il momento importante dato che andremo a lavorare su quanto abbiamo riscontrato per provare a migliorare e a rivalutare di nuovo alcune parti a gennaio. A Jerez il meteo è stato stupendo, abbastanza costante e siamo riusciti a stare per tanto tempo in pista. A essere onesto questo test è stato abbastanza impegnativo a livello mentale dato che ho svolto un grande lavoro e che ero rimasto giù dalla moto per diverso tempo", ha aggiunto.

Ora i motori si spegneranno per qualche settimana, ma Rea vuole farsi trovare pronto alla ripresa delle attività perché l'obiettivo per il 2022 è chiaro: andare a riprendersi quel trono perso nel 2021.

"Adesso non vedo davvero l’ora di andare a casa per trascorrere il Natale con la mia famiglia e per avere un po’ di tempo libero. Ora voglio ricaricarmi prima di tornare ad allenarmi nel corso dell’inverno e del prossimo test in programma a gennaio".

Nell'altro lato del box, il test di Jerez è servito ad Alex Lowes soprattutto per valutare le sue condizioni fisiche ed il recupero dall'infortunio alla spalla che gli ha impedito di correre nell'ultimo round a Mandalika.

"Per me è stato un test positivo. Oggi, venerdì, per noi è stata una gran giornata e abbiamo svolto tutto quello che avevamo in programma. Ovviamente non sono ancora al 100% dal punto di vista fisico e quindi sono abbastanza sorpreso dei tempi sul giro che siamo riusciti a realizzare", ha detto Lowes.

"Ho dato agli ingegneri tanti feedback su alcune novità e quindi in occasione del prossimo test in programma a gennaio possiamo aspettarci di fare degli altri bei passi avanti".

"Per me è stato davvero bello controllare la condizione della mia spalla ma c’è ancora tanta strada da fare. È stato bello anche vedere alcuni miglioramenti da parte dei ragazzi di Kawasaki e di tutto il team KRT. Si è trattato di un bel test dopo una lunga stagione e per me difficile con alcuni infortuni e senza i risultati che volevamo", ha concluso.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Kawasaki Racing Team