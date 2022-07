SBK | Rea sulla sua pista di casa per dare la caccia a Bautista

Il tracciato di Donington ospita il quinto round di questa stagione Superbike che vede Jonathan Rea inseguitore di un Alvaro Bautista che in questo momento appare in grande forma. Per il pilota Kawasaki però, quello di Gran Bretagna è l’appuntamento di casa, dove ha conquistato ben 13 podi e 6 vittorie. Un bottino incoraggiante che dà motivazione al sei volte campione del mondo.

Sono 36 i punti che separano Rea da Bautista all’arrivo al round di Donington, ma ora inizia la seconda parte di una stagione intensa, in cui il nordirlandese è determinato a ridurre il distacco. Davanti al suo pubblico vorrà indubbiamente ben figurare anche per rivivere l’atmosfera che la pandemia ha privato per ben due anni: “È molto bello affrontare la mia gara di casa, è molto emozionante perché molti dei miei amici e della mia famiglia verranno in trasferta. Mi fa sempre piacere vedere i volti dei tifosi di casa che mi seguono dai tempi del BSB. Ora il paddock è più aperto rispetto all'anno scorso, quindi sarà bello stare in mezzo a loro e assaporare l'atmosfera di una gara di casa. Sembra che sia passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo corso, ma siamo stati sulla moto”.

“Abbiamo fatto dei test privati ad Aragon e anche dei preparativi per la 8 Ore di Suzuka”, commenta Rea concentrandosi sulla pista. “Di recente ho avuto molto tempo a disposizione. Non vedo l'ora di fare i primi giri a Donington perché è una pista che mi piace molto. È un circuito diviso in due metà, una veloce e scorrevole, ma la fine del giro è molto start&stop. La Ninja ZX-10RR ha dei bei trascorsi a Donington e ho già ottenuto alcune vittorie. È una buona pista per iniziare questa parte della stagione. Donington e Most sono due appuntamenti che si susseguono rapidamente, per cui è importante sfruttare al meglio la situazione. L'obiettivo è vincere, quindi non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare".

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il round di Donington sarà una gara di casa anche per Alex Lowes, che vive a poca distanza dal tracciato inglese. Il britannico è determinato a far bene davanti al proprio pubblico in una stagione che lo vede pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha condizionato lo scorso anno e potrà essere un ago della bilancia importante nella lotta iridata.

"Donington è l'unica occasione in cui possiamo correre davanti ai tifosi inglesi, quindi non vedo l'ora che arrivi il prossimo fine settimana”, afferma Alex Lowes. “Sembra che ci sarà una grande affluenza di pubblico e il tempo si preannuncia magnifico. Il clima sarà tipicamente inglese, quindi farà molto caldo! Donington è una pista che mi piace molto, vi ho ottenuto buoni risultati, così come la Kawasaki, quindi non c'è posto migliore per ottenere il nostro primo podio della stagione, che attendiamo da tempo. Vivo molto vicino alla pista e mi divertirò. Abbiamo anche accumulato un buon slancio. Mi sento bene e non vedo l'ora di iniziare. Sarà un weekend divertente davanti ai tifosi di casa e cercheremo di salire sul podio".