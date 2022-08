SBK | Rea sul rinnovo: "Mi sento in debito con Kawasaki" Jonathan Rea ha dichiarato di sentirsi "in debito" con la Kawasaki per averlo aiutato a realizzare il suo sogno d'infanzia e questo lo ha spinto a firmare un nuovo accordo biennale per rimanere con la Casa giapponese nel Mondiale Superbike.