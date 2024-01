SBK | Rea: “Ritiro? È presto, ma non continuerò a lungo come Rossi”

Sei titoli mondiali, 119 gare vinte, 263 podi, 43 pole position: Jonathan Rea non ha bisogno di ulteriori presentazioni, i suoi numeri da capogiro parlano per lui. Il pluricampione mondiale Superbike potrebbe accontentarsi, invece nel 2024 si lancia in un nuovo progetto per tornare a vincere e, perché no, battere nuovi record. Dopo nove anni in Kawasaki, il nordirlandese ha deciso di passare alla Yamaha, con cui punta a fermare lo strapotere di Alvaro Bautista, che con la Ducati sta dominando il campionato.

Erano in molti a pensare che, al termine del suo contratto con Kawasaki, Rea avrebbe deciso di appendere il casco al chiodo. La scadenza del vincolo con la Casa di Akashi era prevista per la fine del 2024, tuttavia la voglia di essere nuovamente competitivo lo ha spinto a rescindere con un anno di anticipo e di tuffarsi nel progetto Yamaha, dove sembra aver ritrovato verve.

Per la stagione che inizierà fra meno di due mesi si è già prefissato degli obiettivi, segno che l’aria nuova che respira nel box Yamaha lo porta a pensare di voler continuare ancora per un po’. Non troppo, come lui stesso ha rivelato a Speedweek, ma a 36 anni sembra non avere alcuna voglia di fermarsi: "Non ho intenzione di ritirarmi finché sarò competitivo e mi divertirò. Non ho ancora pensato al ritiro e non vedo l'ora di passare il mio tempo con la Yamaha”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

A 36 anni diversi piloti avevano già appeso il casco al chiodo da tempo, altri invece hanno proseguito arrivando anche a vincere titoli iridati. È il caso di Max Biaggi, che proprio in Superbike ha conquistato il suo ultimo mondiale all’età di 40 anni. Ma, guardando alla MotoGP, Rea prende in esame Valentino Rossi, la cui carriera è stata lunghissima e costellata di successi.

Il nordirlandese però cerca una via di mezzo, non un ritiro nell’immediato, ma nemmeno una carriera così lunga come quella di Valentino: "Non dico che questo sarà il mio ultimo contratto, ma non voglio essere qui tra cinque anni. Sono in questo paddock da quando avevo 21 anni. Sono entrato nel mondiale Superbike nel 2009. Se a 40 anni sarò ancora qui, qualcuno mi dica di fare spazio ai giovani emergenti. Ci sono molti piloti veloci in arrivo. Quando arriverà il momento di andarsene, arriverà”.