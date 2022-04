SBK | Rea: “Ora possiamo pensare al weekend di gara”

I test di Barcellona hanno rappresentato l’ultima occasione per i team di svolgere test privati, prima di andare ad Aragon per i test collettivi ufficiali che anticipano la stagione 2022. Già sulla pista catalana però abbiamo potuto avere un assaggio di quelli che saranno i valori in campo, grazie a un primo confronto diretto tra coloro che vengono considerati i contendenti al titolo. Jonathan Rea è il pilota del trio (composto anche da Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista) ad essere rimasti più in ombra, ma si sa bene che non bisogna mai sottovalutare il “Cannibale”.

Solo 238 millesimi separavano Rea da un imprendibile pilota Ducati nella prima giornata, dove però ha raccolto dati e informazioni preziosi in vista delle gare. La seconda giornata è stata caratterizzata da temperature più basse e pioggia che ha condizionato il lavoro nei box. Il sei volte campione del mondo ha preferito non rischiare, restando ai box e non scendendo in pista in condizioni di bagnato.

Rea però si porta a casa un feeling ritrovato e un grande ottimismo per il 2022, che inizierà fra meno di dieci giorni ad Aragon, dove la Superbike torna con qualche giorno di anticipo per gli ultimi test. Prima però, il pilota Kawasaki riflette su quanto fatto a Barcellona: "Ho avuto buone sensazioni qui. Abbiamo confermato gli elementi con cui avevamo trovato risultati positivi in entrambi i test di Jerez e Portimao. Le condizioni meteorologiche non erano perfette qui e la temperatura era piuttosto bassa, ma siamo stati in grado di fare un sacco di giri, soprattutto il primo giorno. La seconda giornata era più fredda, ma abbiamo continuato a lavorare con la base della moto. Ho fatto qualche prova di partenza il secondo giorno, quindi sta migliorando. Abbiamo fatto dei progressi in quell'area”.

“Ho concluso il test con una buona sensazione sulla moto e sono davvero entusiasta di andare ad Aragon. Tutti lì avranno la stessa strategia, impostare il fine settimana e poi andare nelle prove libere 1. È stata una lunga ma eccitante off-season, con un sacco di test, e sono stato bene per tutto il tempo. Sono grato alla squadra per tutto il duro lavoro che hanno fatto. Ora possiamo pensare al weekend di gara molto presto. Grazie per il grande sforzo, a tutti in KRT”.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team Photo by: Kawasaki Racing Team

Anche Alex Lowes è decisamente soddisfatto al termine dei due giorni di test a Barcellona. Fisicamente recuperato, il britannico è contento di aver potuto finalmente girare senza sentire dolore al polso, infortunato l’anno scorso e causa di tanti forfait soprattutto nella fase finale di stagione. Il pilota Kawasaki, al suo terzo anno in “verde”, punta a migliorare e ritiene che la strada intrapresa sia quella giusta.

“Abbiamo avuto un buon primo giorno qui. Abbiamo fatto molti giri, anche consistenti, e confermato molte delle modifiche che avevamo fatto nei precedenti test invernali. Nella seconda giornata eravamo limitati nel tempo in pista e volevamo provare alcune cose diverse sul retro della moto. Le previsioni erano piuttosto brutte, quindi siamo stati felici di ottenere i giri buoni che abbiamo fatto nell'ultimo giorno. I giri che abbiamo fatto sono stati migliori di quanto ci aspettassimo dopo le previsioni del tempo. Ora sono pronto ad andare al Motorland Aragon tra un paio di settimane. È stato bello fare un test con un sacco di giri buoni. Le mie lesioni precedenti sono recuperate, il mio corpo si sente bene e questo significa che sono pronto a correre”.