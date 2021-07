SBK: Rea inesorabile, prima Superpole a Donington. Sorpresa BMW

Dopo la pioggia di questa mattina che ha condizionato la terza e ultima sessione di prove libere, la Superbike è scesa in pista su asfalto scivoloso ma che andava via via asciugandosi. In queste condizioni è andata in scena la Superpole, che ha definito la griglia di partenza di Gara 1 del round di Donington. A scattare dalla prima casella sarà Jonathan Rea, che ancora una volta si dimostra l'uomo da battere conquistando la sua prima Superpole sul tracciato inglese.

Il pilota Kawasaki vola e firma un 1'40"101 che diventa irraggiungibile per i suoi avversari, primo fra tutti Michael van der Mark. L'olandese e BMW rappresentano la vera sorpresa della Superpole odierna: in queste condizioni riesce a trarre il massimo dalla sua M 1000 RR e si porta in seconda posizione. Van der Mark paga mezzo secondo dalla vetta e precede di solo un decimo il suo compagno di squadra.

Chiude la prima fila un ottimo Tom Sykes, che nelle ultime fasi di qualifica ha provato a insidiare il tempo di Rea salvo poi accontentarsi della terza posizione e interrompere la striscia di nove Superpole consecutive a Donington. BMW monopolizza quasi la prima fila e i due portacolori ufficiali sono chiusi nel pacchetto Kawasaki: in quarta piazza troviamo infatti Alex Lowes, staccato però di poco più di un secondo dal compagno di squadra.

In seconda fila con il britannico si piazza Garrett Gerloff, che in questo sabato di qualifica è il primo dei piloti Yamaha. Lo statunitense scatterà dalla quinta casella ed è il primo degli indipendenti. L'alfiere GRT precede Scott Redding, che guida il gruppo dei piloti Ducati. L'inglese non va oltre il sesto crono in qualifica e paga un ritardo di poco meno di due secondi.

Redding precede il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, che in Superpole non trova il guizzo e dovrà partire dall'ottava casella Tra i due piloti Aruba.it Racing - Ducati si inserisce Leon Haslam, che in questo weekend sembra piuttosto in forma con la Honda e si piazza in settima posizione. Chiudono la top 10 Chaz Davies e Lucas Mahias, nono e decimo rispettivamente.

Grande delusione per Toprak Razgatglioglu, che in Superpole non è in grado di imporsi e non riesce a capitalizzare, fermando il cronometro con 2.7 secondi di distacco dal poleman e diretto rivale in classifica. Il turco della Yamaha scatterà così dalla 13esima casella.