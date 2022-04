SBK | Rea, il ritiro è ancora lontano: “Motivazione al culmine”

Jonathan Rea ha spento a febbraio 35 candeline e nel mondiale Superbike è uno dei veterani, essendo diventato il campione del record. Tuttavia, il pilota Kawasaki può ancora stare al passo con la nuova generazione di piloti. Ecco perché ancora non vede arrivare la fine della sua carriera. Secondo Rea, le motivazioni non mancano nemmeno prima dell'inizio della stagione 2022. “Voler difendere il titolo o voler battere qualcuno per riavere il titolo è la stessa cosa, non fa differenza. La mia motivazione è al culmine”, ha dichiarato il nordirlandese.

Il ritiro del suo rivale di lunga data Chaz Davies al termine del 2021, annunciato a settembre di quello stesso anno, ha sorpreso Rea: “È stato strano quando Chaz si è ritirato. È stato il più grande rivale della mia carriera. Volevo avvicinarmi a lui e chiedergli se quella sensazione continua a crescere di stagione in stagione o se arriva un giorno in cui ti svegli e dici basta. Prima o poi arriverà anche per me, ma è ancora lontana. Finché lotterò per le vittorie, mi diverto e correrò ancora”.

Nella stagione 2022 del mondiale Superbike, Rea partirà con il numero 65 per la prima volta dal 2015. Riuscirà a prevalere sul campione del mondo Toprak Razgatlioglu e riportare sulla carena della Kawasaki il numero 1? “Toprak è il pilota da battere? Sarebbe stupido scommettere contro di lui. Inizia la stagione da favorito. Sono curioso di vedere quanto sarà forte nel 2022”, riflette Rea.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Photo by: Yogie Gandanaya

Tuttavia, si aspetta che le voci su una possibile promozione in MotoGP possano rappresentare una distrazione per Razgatlioglu. Il campione del mondo in carica dovrebbe infatti testare la Yamaha MotoGP nei prossimi mesi e passare alla classe regina nel 2023. Fino ad allora però, Razgatlioglu ha ancora del lavoro da fare nel Mondiale Superbike. “Non si può mai essere sicuri nel Mondiale Superbike. Toprak è il favorito, ma nella stagione 2021 molti piloti sono saliti sul podio, a volte inaspettatamente. Quest’anno mi aspetto una stagione simile. Gli ex esordienti ora hanno più esperienza e moto migliori. I costruttori hanno maggiori conoscenze”, afferma Rea, che attende con impazienza la sua 14esima stagione nel Mondiale Superbike.