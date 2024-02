SBK | Rea: “Ho fatto esperimenti con la Yamaha, siamo a buon punto”

L’inverno del mondiale Superbike è quasi finito e ora manca sempre meno all’inizio del campionato. Prima di partire per l’Australia, però, i piloti hanno completato gli ultimi due giorni di test sulla pista di Portimao, che ci ha lasciato qualche ulteriore indicazione sui valori in campo di questa stagione. Jonathan Rea ha fatto un’ottima impressione, il suo primo approccio con la Yamaha sembra piuttosto buono e il nordirlandese si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante lo stop invernale.

Solo nella giornata conclusiva di test ha completato 64 giri ed è stato fermato da un problema tecnico: "I ragazzi devono verificare esattamente cosa sia successo, ma mi sono fermato alla curva 1 e siamo rimasti nel box per molto, quindi abbiamo perso un po' di tempo per quello che è successo. Poi abbiamo potuto sfruttare una sola moto per il resto del test. Ci siamo concentrati di nuovo sul nostro carico di lavoro, confermando la moto e non sono del tutto soddisfatto del feeling che avevo. Ho fatto un giro più lungo per capire il calo degli pneumatici, ma sono diventato sempre più veloce, quindi ci sono degli aspetti positivi”.

Qualche lato da migliorare c’è sicuramente, non è tutto pronto al 100%. Tuttavia, Rea sa che questo percorso è solo all’inizio e la direzione presa è quella giusta: "Penso che la nostra velocità complessiva debba essere migliorata un po'. Non ero completamente a mio agio, quindi stiamo ancora lavorando per trovare l'assetto ottimale per questo stile; è la prima volta che veniamo qui a Portimao insieme e la moto si comportava in modo un po' diverso da come ero abituato. C'è del lavoro da fare per tutti, ma sono felice, fiducioso e sollevato per la fine dei test”.

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Abbiamo testato alcune idee per le sospensioni, alcune parti del telaio e normali elementi di prova”, prosegue il nordirlandese. “Abbiamo fatto esperimenti con la geometria e l'assetto, cercando di migliorare il nostro feeling. Non ho fatto un weekend completo a Portimao con la Yamaha, quindi sono partito da un assetto basato su Jerez e alla fine ci siamo trovati in una posizione simile. Siamo a buon punto, ma credo che potremo sistemarlo subito e continuare a lavorarci a Phillip Island".

Tirando le somme, il test di Portimao è stato buono per capire come continuare a lavorare in vista dell’inizio della stagione. Il round di Phillip Island, che darà il via al 2024, è sempre più vicino e Rea è pronto a tornare in pista: "Gli elementi sono stati positivi, passo dopo passo stiamo cercando di capire come si comporta lo pneumatico, un'area su cui stiamo cercando di concentrarci in questo momento, per darmi un po' di trazione mentre prendo in mano la moto. Alcune idee e parti erano migliori, altre erano uguali e non troppo diverse. Continueremo a lavorarci e vedremo cosa riusciremo a fare in Australia".