SBK | Rea frustrato: “Setup sbagliato. Male un po' ovunque"

Il tunnel in cui si trova Jonathan Rea sembra non vedere la fine, l’inizio della stagione 2023 è forse uno dei peggiori degli ultimi anni. Dopo due round è solo sesto nella classifica generale e a Mandalika ha collezionato solamente 13 punti in tre gare. Un bottino povero per il sei volte iridato, che è costretto a inseguire ma non riesce a tenere il passo dei suoi rivali.

In Indonesia ha ottenuto solo una nona, una quarta posizione e un ritiro, causato da una banale scivolata durante Gara 2. Indubbiamente non è ciò che ci si aspetta da un sei volte campione del mondo, che ha mostrato segni di fragilità in questo inizio di 2023. Tuttavia, i segnali poco incoraggianti arrivano già da un 2022 al di sotto delle aspettative, che continua a non avere via di risoluzione nemmeno dopo questa primissima fase di stagione.

“È stato un weekend molto difficile, con non molti aspetti positivi”, sottolinea Rea al termine del round di Mandalika, in cui non è mai riuscito a essere efficace con la sua Kawasaki. “Passo dopo passo abbiamo trovato una direzione migliore. Qui a Mandalika la pista è stata piuttosto inconsistente da venerdì quando il livello del grip era basso ma il giorno della gara abbiamo capito che invece era incredibilmente alto. Quindi non abbiamo mai trovato il setup perfetto ma avevo la sensazione che stavo migliorando. In Gara 1 il mio passo era buono”.

Il sabato amaro non ha avuto riscatto la domenica, in cui il traffico ha complicato le cose al nordirlandese, che ha raccolto un nono posto nella Superpole Race. Peggio è andata nel pomeriggio, in cui una scivolata gli ha fatto collezionare uno zero: “Purtroppo in Superpole Race ho trovato del traffico davanti a me ed è stato molto difficile passare. Però ho avuto la sensazione che il mio passo fosse abbastanza buono. In Gara 2 ho perso l’anteriore. Non sono esattamente sicuro del motivo ma in quella parte di pista era presente del vento e penso che abbia fatto alzare l’anteriore”.

Jonathan Rea chiude i primi due round della stagione con un solo podio in sei gare, un risultato decisamente deludente per il pilota della Kawasaki. Archiviati però Phillip Island e Mandalika, è il momento di tornare in Europa, dove si partirà da Assen, pista amica per molti anni: “Sono frustrato, mi è stato difficile passare chiunque in accelerazione o in frenata. Però dobbiamo accettare questo weekend difficile, provare a imparare da questo e poi mettercelo alle spalle quando torneremo in Europa. Ora avremo maggiori informazioni. Dobbiamo continuare a lottare. Assen è una gran pista per tornare a conquistare dei bei risultati”.