SBK | Rea: "Estoril importante per confermare la nostra forza"

È finita l’attesa, la Superbike torna in pista questo fine settimana e lo fa all’Estoril, pista che riporta alla mente di Jonathan Rea bei ricordi. Sul tracciato portoghese infatti il pilota Kawasaki aveva conquistato il suo sesto titolo mondiale nel 2020, confermando il suo strapotere. Quest’anno la situazione è ben diversa, arriva sulla pista lusitana da inseguitore, con 18 punti di distacco dal leader Alvaro Bautista, e con uno zero pesante in classifica.

Rea, così come Razgatlioglu, si lascia alle spalle l’episodio di Assen che ha visto protagonisti proprio i due contendenti al titolo 2021. In Gara 2 il contatto che li ha fatti finire fuori gara è ormai un ricordo lontano e ora il sei volte campione del mondo è proiettato verso il weekend dell’Estoril, dove punterà a dimostrare quanto sia migliorata la sua ZX-10RR. Il feeling nel 2022 è decisamente migliore rispetto allo scorso anno e anche in termini tecnici, il nordirlandese è soddisfatto del proprio mezzo.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“È stato bello fare una piccola pausa, ma onestamente dopo la prima settimana di assenza dal circuito preferisco tornare”, afferma Rea in previsione del round dell’Estoril. “È sempre bello quando il feeling con la moto è buono per mantenere lo slancio, ma è stato anche bello stare un po' a casa, continuare ad allenarmi. Adesso non vedo l'ora di correre all'Estoril, è un circuito molto bello e mi piace. Ho dei ricordi davvero belli, soprattutto nel 2020. Vincere lì il mio sesto titolo mondiale è stata una sensazione incredibile. Ad essere sincero, quel fine settimana non avevo guidato bene perché avevamo avuto qualche difficoltà, ma nel 2021 siamo andati molto meglio”.

“Siamo riusciti a ottenere ottimi risultati, a essere competitivi e siamo stati in grado di capire come sfruttare la nostra ZX-10RR. Naturalmente, quest'anno ci presenteremo con una moto ulteriormente migliorata. Nelle prime due gare della stagione mi sono sentito molto forte sulla moto e molto costante. Questo fine settimana sarà molto importante continuare così. A parte uno zero in Gara 2 ad Assen, non siamo mai scesi dal podio, o addirittura fuori dai primi due, il che dimostra la nostra forza".

Alex Lowes cercherà il riscatto sul tracciato portoghese dopo il weekend amaro di Assen. Il britannico infatti è stato costretto al ritiro nelle gare per un problema tecnico, ma ha dimostrato di poter essere della partita in termini di velocità. Dopo le difficoltà in Olanda, il pilota Kawasaki è pronto a voltare pagina, forte anche di una ritrovata forma fisica dopo gli infortuni che lo hanno condizionato per tutta la scorsa stagione.

“Non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana e sembra che sia passata una lunga pausa dal round di Assen”, dichiara Lowes. “In Olanda è stato un fine settimana un po' frustrante in termini di risultati, perché non abbiamo concluso la gara e abbiamo avuto un problema tecnico, ma la mia velocità è stata molto elevata per tutto il weekend. Anche ad Aragon, ottenere il giro più veloce della seconda gara dimostra che la velocità c'è stata, e questo è positivo. Il mio corpo si sente bene, perché l'anno scorso non era così dopo alcuni infortuni. Sono quindi molto ottimista per un weekend migliore in Portogallo. Non vedo l'ora di tornare con i ragazzi, di iniziare a lavorare venerdì, di riprendere il ritmo e di lottare per il podio nel fine settimana. Mantenere la calma e divertirsi, questi sono gli obiettivi per il fine settimana”.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images