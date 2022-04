SBK | Razgatlioglu torna alla Yamaha del 2021 da Assen

Yamaha ha trascorso la maggior parte dell’inverno a testare un nuovo sistema di elettronica, chef a parte del pacchetto di aggiornamenti per il 2022. Sia il team ufficiale sia la squadra satellite GRT hanno provato le nuove parti sulla R1. Nonostante gli sviluppi della moto, nel round di apertura della nuova stagione ad Aragon, Toprak Razgatlioglu è tornato all’elettronica dello scorso anno, mentre tutti i suoi compagni di marca hanno corso con il sistema 2022.

Avendo visto che il pacchetto dell’elettronica dello scorso anno ha lavorato meglio della nuova versione in alcune aree, il campione del mondo in carica sta tenendo in considerazione l’idea di ritornare alla moto del 2021 nella sua interezza dal secondo round dell’anno, in programma ad Assen a fine aprile. “Non sto usando la nuova elettronica”, ha rivelato. “Uso quella vecchia, mentre gli altri piloti Yamaha stanno utilizzando quella nuova”.

“Mi sentivo molto meglio con la vecchia. Anche la nuova è buona, ma in alcune aree preferisco la vecchia. Con la pioggia, la nuova elettronica lavora molto bene, ma per l’asciutto utilizzo la vecchia. Penso che tornerò completamente alla moto del 2021, mi ci sentirò molto meglio ad Assen”.

Anche se Razgatlioglu ha disputato un weekend solido in cui ha raccolto molti punti ad Aragon, non è riuscito a impensierire né Bautista né Rea, chiudendo le tre gare disputate a più di cinque secondi dal vincitore. Il pilota turco però ha sentito che la mancanza di velocità della Yamaha era dovuta alle caratteristiche specifiche del Motorland Aragon e si aspetta che il costruttore giapponese si riprenda fortemente ad Assen tra quindici giorni.

“Ricordo che l’anno scorso non eravamo molto forti e ho visto solo un podio ad Aragon”, ha spiegato. “Quest'anno abbiamo iniziato forte nonostante normalmente la Yamaha non sia davvero forte su questa pista e con tre podi conquistati per me è stato un buon fine settimana. Ma dopo questa pista inizieremo ad essere più forti. Vedremo nel prossimo round. Mi sento molto meglio per Assen”.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Michael Ruben Rinaldi Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Nella Superpole Race, mi sentivo molto meglio e per Gara 2 ho provato a usare un setup diverso. Il feeling era già buono, ma con alcune modifiche mi sentivo molto meglio. Ancora una volta c’è stato lo stesso problema. Nei punti di frenata non ero molto forte in Gara 2, perché il posteriore della moto è sollevato e non si ferma. Ma comunque abbiamo conquistato un’altra terza posizione, sono salito di nuovo un podio e abbiamo raccolto buoni punti per il campionato".

Il momento clou del weekend di Razgatlioglu è stato l'ultimo giro della Superpole Race di domenica, quando ha strappato l’ultimo gradino del podio a Michael Ruben Rinaldi con un coraggioso sorpasso all'interno del pilota Ducati alla curva 16. Razgatlioglu ha sentito che Rinaldi era l'unico pilota con cui poteva combattere ad armi pari in gara: “Sono sempre bravo a lottare, ma quando un pilota è un po' veloce e io sono un po' lento, non sono bravo a lottare perché cerco le curve per fare il sorpasso”.

"Sono riuscito a passare Michael perché stavamo lottando alla pari. Ho capito che ha provato la frenata anticipata e che avrebbe all'interno. Sono andato prima largo e sono tornato di nuovo veloce verso l'interno. L'ho toccato un po' ma questo non era un problema perché è una gara e lui non è caduto, e questo è stato importante. Nel complesso però non è stata una gara facile per me, ci sono stati alcuni tempi molto veloci".