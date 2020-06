SBK, primo assaggio di test per Ducati con lo shakedown a Misano

I primi test Superbike che anticipano la ripartenza della stagione 2020 inizieranno domani e proseguiranno nella giornata di giovedì sulla pista di Misano Adriatico. Oggi però, insieme alla MotoGP, Ducati ha avuto l’occasione di fare un primo shakedown con i propri piloti ufficiali. Chaz Davies e Scott Redding infatti sono tornati in sella alla Panigale V4 R per qualche giro di prova al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Le prime sensazioni dei due portacolori Aruba.it Racing Ducati sono state decisamente positive ed entrambi si sono sentiti soddisfatti dei primi giri completati. Il vero test inizierà domani, ma sia Davies sia Redding hanno girato sul nuovo asfalto, posato sulla pista romagnola poco prima del lockdown. Il britannico inoltre ha affermato di avere anche delle nuove componenti da provare per poter arrivare il più preparato possibile alla ripartenza del mondiale, in programma il 2 agosto a Jerez de la Frontera.

Chaz Davies ha commentato lo shakedown ed il ritorno nel box con la squadra: “È stato fantastico tornare in moto e nel box, vedere tutta la squadra e tutti erano evidentemente molto felici di essere tornati. I primi giri sono stati un po’ strani, ho sentito come se fossi sull’acqua. Un po’ strano, ma forse anche perché l’asfalto è stato rifatto ed i riferimenti sono completamente diversi rispetto allo scorso anno. Ma domani avremo l’opportunità di guidare per tutto il giorno, di lavorare su di me, ritornare a guadagnare velocità. Lavoreremo un po’ sulla moto, ma confido nel fatto di tornare ad avere feeling sulla moto”.

Gli fa eco Scott Redding, che non nasconde la felicità per essere tornato in azione, seppur con le misure di sicurezza ora imposte anche nel paddock: “È veramente bello essere tornati con il team, prima di tutto. È stato bello anche essere tornato in moto, mi è proprio mancato. Abbiamo potuto fare giusto qualche giro e ho detto ai ragazzi che siamo pronti per ripartire. Ducati ha portato alcune parti nuove da provare, quindi se riesco a mettere a segno qualche giro in più va tutto a mio vantaggio. Mi sento bene con la moto, ci serviranno più giri per capire le nuove componenti, ma nel complesso è bello essere tornati a lavorare con il team. È un’atmosfera un po’ strana, tutti indossano la mascherina, non ci sono strette di mano…ma la priorità ora è correre di nuovo, quindi sono felice”.