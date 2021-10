SBK, Portimao, Superpole: zampata record di Razgatlioglu, beffato Rea

Aveva dominato tutti i turni di libere, ma nel momento decisivo Jonathan Rea è stato beffato dal suo diretto rivale: Toprak Razgatlioglu toglie lo scettro al pilota Kawasaki e conquista la seconda Superpole consecutiva in questa stagione, frantumando anche il record della pista. Il leader del mondiale partirà dalla prima casella e avrà al suo fianco proprio il campione in carica, che si deve piegare allo strapotere del turco.

1'40"219 è ora il nuovo riferimento, fatto segnare da Razgatlioglu nel feudo di Rea. Il pilota Yamaha inoltre infligge ben tre decimi al britannico, beffato proprio nel finale della sessione. La lotta si preannuncia dunque accesa, con i due anche ancora una volta fanno la differenza su tutto il resto della griglia. A chiudere la prima fila troviamo infatti Leon Halsam, ottimo terzo. Il portacolori Honda però paga un ritardo di ben più di mezzo secondo.

Nelle prime cinque posizioni abbiamo ben cinque costruttori diversi: Scott Redding, pur faticando, riesce ad agguantare la seconda fila e chiude la sessione di qualifica con il quarto tempo. Il britannico è il primo dei piloti Ducati, ma accusa un ritardo di 655 millesimi dalla vetta. Alle sue spalle si piazza Michael van der Mark, che porta la BMW in quinta piazza e precede l'altra Honda di Alvaro Bautista. Grande lavoro della Casa alata in questo fine settimana, con entrambi i piloti nelle prime due file.

Ancora Yamaha in terza fila: Andrea Locatelli agguanta la settima posizione, ma paga ben nove decimi dal compagno di squadra, che in Superpole ha fatto veramente la differenza. Il bergamasco del team Pata precede Garrett Gerloff, non proprio efficace come si era visto nelle sessioni di libere. Lo statunitense del team GRT è ottavo. Chiudono la top 10 le due Ducati di Loris Baz e Michael Ruben Rinaldi, nono e decimo rispettivamente. Le Rosse di Borgo Panigale continuano ad arrancare sul tracciato portoghese e infatti superano il secondo di ritardo dal poleman.