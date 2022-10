SBK | Portimao, Superpole Race: Razgatlioglu piega Bautista in volata I primi due della classifica iridata regalano un bellissimo duello, con Bautista che sfrutta il motore della Ducati per passare sul rettilineo e Toprak la sua abilità in staccata della curva 1 per rispondere. Il copione si ripete fino al traguardo con la vittoria del turco, che riduce a 51 punti il gap. Rea è terzo, ma non sembra mai in lotta. Rinaldi chiude quinto, davanti a Bassani e Locatelli.