SBK, paura per Sandro Cortese: portato via in elicottero

Il fine settimana di Portimao non è certamente dei migliori per Sandro Cortese, che termina Gara 1 in ospedale. Il pilota del team Pedercini è infatti caduto all’ultimo giro della prima manche del round portoghese, colpendo le barriere della curva 12. La moto è andata distrutta ed il pilota, pur rimanendo cosciente, accusava forti dolori al petto. Immediatamente soccorso in pista, è stato successivamente trasportato in elicottero all’ospedale di Faro.

I primi esami medici fanno tirare un sospiro di sollievo: Cortese muove gli arti superiori e quelli inferiori, pur avendo colpito la colonna vertebrale nella caduta. Ulteriori accertamenti saranno volti a verificare l’origine dei dolori al petto, in particolare lo sterno. Incerta è anche la presenza del pilota sulla griglia di partenza per le due gare di domani.

Nel momento della caduta, Sandro Cortese si trovava nelle retrovie ed era intento a mettere le toppe ad un fine settimana in salita. Il tedesco partiva in 14esima posizione ed al primo giro si era ritrovato 19esimo. tutto da rifare per il pilota del team Pedercini, che al momento della caduta era 17esimo ed aveva ricostruito una gara difficile. Ancora non è chiaro se il fine settimana di Cortese terminerà oggi, ma se dovesse fermarsi, tornerebbe i pista in occasione del round di Aragon, in programma l’ultimo weekend di agosto.