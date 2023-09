SBK | Portimao: Nelle libere è subito Bautista, sorprende Gerloff

Il round di Portimao rappresenta il primo match point per Alvaro Bautista, che al termine di questo fine settimana potrebbe già essere un due volte campione del mondo. Pronti, via, non si lascia attendere il pilota Ducati, che stampa subito il miglior tempo nelle libere del venerdì. Solo un sorprendente Garrett Gerloff riesce a fermare il dominio dello spagnolo conquistando il miglior tempo nel turno mattutino.

In una FP1 iniziata in ritardo per alcuni problemi tecnici, si inizia subito con le sorprese in Algarve, dove è il pilota BMW a fare la voce grossa. Lo statunitense rifila nel turno mattutino mezzo secondo al leader di campionato, che però è secondo e vede la vetta da vicino. A inseguire c’è Jonathan Rea, che precede Toprak Razgatlioglu per un terzetto che ancora una volta si dimostra in marcatura.

La prima sessione ci lascia una classifica cortissima, con i primi dieci piloti in meno di un secondo e un assaggio di weekend che si preannuncia combattuto. Il turno pomeridiano è una conferma della vicinanza tra i piloti, ne troviamo ben 14 in un solo secondo. Inoltre, nella top 10 combinata a fine giornata troviamo rappresentati tutti i marchi, a significare che l’equilibrio delle derivate di serie su questa pista è ancora più accentuato.

Tuttavia, gli occhi sono puntati sulla sfida mondiale: Bautista ristabilisce le gerarchie nel pomeriggio lusitano e firma il miglior tempo. Questo e la seconda posizione della mattina gli bastano per andare al comando nella classifica combinata. In questo momento, dunque, il portacolori Aruba.it Racing – Ducati è il favorito per le gare del weekend, anche se dovrà vedersela con avversari tosti.

Primo fra tutti il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, che regala a Ducati la doppietta nel venerdì di libere. Il romagnolo, alle sue ultime uscite con i colori Aruba, sta provando a lasciare un bel ricordo e in questo avvio di weekend sembra proprio riuscirci. Si presenta al sabato in seconda posizione, staccato di tre decimi e mezzo dal compagno di squadra e leader di giornata.

I due piloti Ducati precedono Jonathan Rea, che a fine giornata è terzo a mezzo secondo dalla vetta. A sorpresa, in quarta posizione troviamo Remy Gardner, che è il migliore degli indipendenti nel venerdì di Portimao con la Yamaha del team GRT. Anche BMW sembra efficace su questa pista, dopo il miglior tempo di Gerloff nella mattinata portoghese, Michael van der Mark agguanta la quinta posizione con la M1000RR ufficiale.

Alle spalle dell’olandese c’è Danilo Petrucci, sesto e sempre più a suo agio in sella alla Ducati del team Barni, con cui ha recentemente annunciato il rinnovo. Anche il confermatissimo Andrea Locatelli appare in forma e chiude il venerdì in settima posizione, precedendo anche il compagno di squadra Toprak Razgatlioglu. Su una pista storicamente a lui favorevole, il turco è ottavo e paga sette decimi dal leader e diretto rivale in campionato. A chiudere la top 10 ci sono Garrett Gerloff e Dominique Aegerter, nono e decimo rispettivamente.

Fatica Axel Bassani, che non va oltre il 13° tempo nella classifica combinata ed è l’ultimo dei piloti Ducati dietro a Philipp Oettl, 12° con la quattro cilindri del team Goeleven. Arranca Scott Redding, che viaggia nelle retrovie e non va oltre il 17° crono con la BMW. Così gli italiani: Lorenzo Baldassarri è 18° e Gabriele Ruiu è 20°.