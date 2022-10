SBK | Portimao, Libere 1 e 2: Razgatlioglu detta il passo

Il weekend di Portimao del Mondiale Superbike si è aperto nel segno di Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco della Yamaha non ha solamente dato spettacolo come sempre, inventandosi un paio di salti da capogiro sul dosso del tracciato dell'Algarve, ma è stato anche il più veloce.

Nel turno pomeridiano, il campione del mondo in carica ha fatto segnare un crono di 1'40"720 che lo ha messo in cima alla cumulativa di giornata, battendo l'1'40"965 con cui il ducatista Michael Ruben Rinaldi era stato il più veloce in mattinata, risultando l'unico capace di scendere sotto all'1'41" oltre a Toprak.

Razgatlioglu ha dato la sensazione di essere quello messo meglio anche in termini di passo, anche se pure Jonathan Red ed Alvaro Bautista hanno dimostrato nel turno pomeridiano di poter girare costantemente sul passo dell'1'41" basso. Il pilota della Kawasaki ed il leader iridato della Ducati hanno chiuso rispettivamente in quarta ed in quinta posizione oggi, staccati di circa mezzo secondo dalla vetta. Anche se la sensazione, almeno per il momento, è che la Panigale V4 soffra un po' di più il saliscendi portoghese rispetto alle ultime uscite.

Davanti a loro si è infilato anche Garrett Gerloff con la Yamaha del Team GRT, che nel turno della mattina era riuscito a scendere fino a 1'41"082, mentre nel pomeriggio non si è confermato allo stesso livello, realizzando un crono più alto di circa sette decimi.

Proprio come nelle ultime uscite, sembra confermare i progressi suoi e della Honda Iker Lecuona. Il pilota spagnolo ha chiuso con il sesto tempo di giornata, un 1'41"453 realizzato nel turno pomeridiano, precedendo la seconda Kawasaki ufficiale, quella di Alex Lowes, ed il tandem tricolore composto da Andrea Locatelli, che è uno dei pochi che hanno ottenuto il loro crono in mattinata con la sua Yamaha, e dalla Ducati di Axel Bassani.

La top 10 si completa poi con l'altra Ducati di Philipp Oettl, mentre stanno faticando e non poco le BMW. Dopo i progressi mostrati in estate con l'arrivo del forcellone Kalex, le M1000RR sembrano essere tornate un po' nel limbo, con Scott Redding 11° e Michael van der Mark 14°, anche su una pista su cui l'anno scorso era arrivata la vittoria dell'olandese nella Superpole Race, seppur sul bagnato.

Continuando a scorrere la classifica, in 16° posizione troviamo Roberto Tamburini, mentre bisogna scendere fino alla 19° per trovare il campione del MotoAmerica Jake Gagne, impegnato con la stessa Yamaha con cui corre negli States. In coda al gruppo invece il sammarinese Luca Bernardi, 25° in quella che sarà la sua ultima uscita con la Ducati del Barni Racing Team. Da segnalare anche le due cadute di giornata, delle quali sono stati protagonisti Lucas Mahias e Marvin Fritz, fortunatamente senza conseguenze fisiche.

