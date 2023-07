SBK | Pirelli punta sull’opzione media per l’impegnativa Most

La Superbike torna in azione questo fine settimana, e lo fa all’Autodrom Most, dove andrà in scena l’ottavo round della stagione. Il tracciato ceco ospita le derivate di serie per il terzo anno consecutivo e si arriva pronti a ciò che attende. Anche in questo caso, Pirelli non si fa cogliere di sorpresa e rende nota l’allocazione per l’appuntamento di questo weekend.

Per via della configurazione della pista, l’Autodromo di Most è indubbiamente impegnativo per gli pneumatici, così Pirelli ha scelto di correre ai ripari portando delle soluzioni che maggiormente si possono adattare alle condizioni. In termini di impegno per le gomme, il tracciato ceco ricorda molto Phillip Island, e questo, in combinazione con i dati delle passate stagioni, porta il fornitore unico di pneumatici a fare scelte ben precise.

Pirelli si affiderà infatti a soluzioni posteriori di sviluppo in mescola media, in particolare la SC1 A1126 che i piloti già conoscono perché hanno usato proprio a Phillip Island sia nell’ultima di stagione 2022 sia nel round di apertura di quest’anno. La novità per questo weekend è rappresentata C0567, che rappresenta una nuova evoluzione in termini di costanza di rendimento e robustezza strutturale.

I piloti avranno a disposizione un totale di 61 pneumatici, suddivisi in 27 all’anteriore e 34 al posteriore. Per quanto riguarda l’anteriore, Pirelli si affida alle due soluzioni di gamma, ovvero la media SC1 e la dura SC2. Di entrambe le opzioni ciascun pilota ha a disposizione 8 pneumatici. Per quanto riguarda il posteriore, si avranno due soluzioni di sviluppo, entrambe in mescola media. La SC1 in specifica C0567 è al suo debutto assoluto in gara, presenta mescola uguale a quella della A1126 ma una struttura differente con l'obiettivo di migliorare prestazioni e costanza di rendimento ad elevati working-range sia rispetto alla SC1 di gamma che rispetto alla specifica A1126.

Quest’ultima ha debuttato nel 2022 a Mandalika ed è stata poi la soluzione più utilizzata a Phillip Island sia nel 2022 che nel 2023. Rispetto alla soluzione di gamma la A1126 presenta una struttura più robusta pensata anche per le alte temperature. Offre un buon compromesso tra prestazioni elevate e usura contenuta. Per Superpole e Superpole Race i piloti potranno utilizzare la SC0 di gamma che, solo per questa occasione, sostituirà la SCQ solitamente utilizzata.

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli, spiega: “Seppur diverse tra loro, Most e Phillip Island presentano alcune analogie che le fanno essere le due piste più impegnative per i pneumatici tra quelle in calendario e, in qualche modo, sono l’una il banco di prova dell’altra per quanto riguarda i pneumatici. Negli ultimi due anni il circuito di Most ha subìto interventi di ammodernamento che lo hanno reso più sicuro e moderno, ma resta sempre un circuito dal layout classico e veloce come quello Phillip Island, circuiti vecchio stile che regalano sempre corse spettacolari”.

“Vista la loro particolarità, è meglio puntare su soluzioni posteriori di sviluppo appositamente progettate per offrire una struttura più robusta e maggiore costanza di rendimento. Non è quindi un caso che le soluzioni di riferimento che portiamo a Most siano la SC1 di sviluppo A1126 per la Superbike e la A1128 per la Supersport, entrambe già utilizzate con successo negli ultimi due round corsi a Phillip Island. La nuova SC1 di sviluppo C0567 è stata invece progettata per offrire prestazioni ancora migliori rispetto alla A1126 e, se dovesse essere confermato, potrebbe diventare senz’altro un’opzione valida anche per il round australiano del prossimo anno. Alla SC0 di gamma verrà affidato il ruolo di pneumatico da qualifica e Superpole Race che sulle altre piste è proprio della SCQ”, conclude Barbier.