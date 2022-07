SBK | Pirelli punta sulle mescole morbide a Donington

A distanza di un mese dal round di Misano, la Superbike torna in pista e lo fa sul tracciato di Donington Park, dove andrà in scena il quinto appuntamento della stagione. Dopo il caldo e mediterraneo weekend in Romagna, le derivate di serie volano in Gran Bretagna, dove sono previste temperature più alte della media stagionale, ma indubbiamente meno roventi rispetto a Misano.

Per l’occasione, Pirelli ha svelato le gomme che monteranno le classi Superbike e Supersport (le uniche presenti a Donington, assente la Supersport300). Il tracciato inglese è ormai storico per il mondiale, costruito ben 90 anni fa ha una conformazione mista, con tratti molto veloci e settori stop&go, senza dimenticare i saliscendi che compongono la pista.

Il fornitore unico di pneumatici ha deciso così di portare a Donington una serie di gomme con una soluzione più morbida ed in gran parte di gamma. Nella classe Superbike, per quanto riguarda l’anteriore, le opzioni che i piloti avranno a disposizione saranno la SC1 morbida di gamma, con la SC1 di sviluppo A0674. Sull’anteriore invece, si disporrà delle SCX, SC0 e SCQ, quest’ultima si potrà usare solamente in qualifica e nella Superpole Race.

In casa Pirelli gli occhi sono puntati anche sulla Supersport. La classe intermedia torna a Donington dopo tre anni di assenza e le condizioni sono indubbiamente differenti. Per questo round, si avranno la SC1 e la SC2 all’anteriore e la SCX e la SC0 al posteriore. Come di consueto, per entrambe le classi ci saranno anche le gomme da bagnato in caso di pioggia.

Giorgio Barbier, Direttore delle Attività Sportive Moto, ha dichiarato: “Dopo l’intenso lavoro di sviluppo condotto a Misano, a Donington torniamo ad una più classica allocazione pneumatici con tutte soluzioni di gamma, eccezion fatta per la SC1 anteriore A0674 che non è comunque nuova ai team essendo già stata portata a tutti i round disputati quest’anno. Il circuito di Donington Park lo conosciamo molto bene perché ci abbiamo corso numerose volte sia nel WorldSBK che nel Campionato British Superbike, a sua volta monogomma Pirelli, e già lo scorso anno avevamo puntato con successo sulle soluzioni più morbide della gamma. Se le temperature lo permetteranno, la SCX sarà quasi sicuramente la scelta più gettonata per il posteriore, ma la SC0 potrà essere comunque una valida alternativa”.