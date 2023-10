SBK | Pirelli: gamma al completo per l’ultimo round a Jerez

Siamo arrivati al termine di questa lunga e intensa stagione Superbike, che vede Jerez de la Frontera come teatro dell’ultimo round. In Andalusia verrà assegnato il titolo e tutto è pronto per vivere l’appuntamento conclusivo del 2023. Anche Pirelli arriva preparata al weekend di Jerez, dove porta l’intera gamma all’anteriore mentre per il posteriore sceglie soluzioni più morbide.

Un’attenzione particolare verrà riservata alle temperature, in questo periodo dell’anno si può trovare una grande escursione termica fra mattina e pomeriggio, perciò è importante che i piloti si sentano a proprio agio in ogni condizione, avendo a disposizione una vasta gamma di pneumatici da scegliere. In particolare, le curve 4 e 5 e l’ultimo settore possono essere particolarmente impegnative, pertanto ecco le diverse soluzioni.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

I piloti disporranno di 33 gomme all’anteriore e 38 al posteriore, per un totale di 71 pneumatici. Per quanto riguarda l’anteriore, Pirelli porta la gamma al completo composta dalla morbida SC0 di sviluppo in specifica C0927, disponibile nel quantitativo di 5 pezzi a pilota, dalla media SC1 di gamma, nella disponibilità di 9 pezzi a pilota, e infine dalla dura SC2 di gamma, in 8 pezzi a pilota.

Per quanto riguarda il posteriore, la SCX sarà la soluzione più morbida per le gare di 20 giri e sarà a disposizione dei piloti sia come SCX di gamma che come SCX di sviluppo B0800. La SC0 di gamma sarà invece l’alternativa più dura. Come pneumatico per Superpole e Superpole Race ci sarà la SCQ di sviluppo C0004, già vista in azione a Imola, Magny-Cours e Aragon. Inoltre, saranno a disposizione anche le gomme da bagnato, come di consueto, in caso di pioggia.

“Con il round di Jerez si conclude la ventesima stagione di Pirelli in qualità di fornitore unico per tutte le classi del Campionato Mondiale Superbike”, afferma Giorgio Barbier. “Per il gran finale che decreterà il Campione del 2023 nella classe regina, abbiamo portato praticamente tutta la nostra gamma al completo con le tre opzioni anteriori e tutte le posteriori più utilizzate nel corso dell’anno. In questa stagione i nostri sforzi si sono concentrati soprattutto sullo sviluppo della SCQ per accrescerne il chilometraggio e permetterne l’utilizzo nella Superpole Race, obiettivo che abbiamo raggiunto con la nuova specifica C0004 già utilizzata con successo negli ultimi round”.