SBK | Pirelli e l’incognita Mandalika: ecco le gomme scelte

Siamo arrivati ormai alla fine di questa entusiasmante stagione 2021 del mondiale Superbike. L’Indonesia ospiterà l’ultimo round, in cui verranno assegnati il titolo piloti e quello costruttori. Tuttavia, la pista di Mandalika è di recentissima costruzione e nessuno ci ha mai girato prima. Squadre e piloti non dispongono di dati né informazioni e ci si appresta dunque a vivere un fine settimana ricco di scoperte.

Anche Pirelli, main sponsor dell’evento, affronterà un round pieno di incognite. Del nuovo tracciato non si ha alcuna informazione e il fornitore unico di pneumatici ha deciso di portare in Indonesia solamente opzioni di gamma. I piloti non disporranno dunque di alcuna opzione di sviluppo. Sia per la Superbike sia per la Supersport, Pirelli porterà un totale di 2039 pneumatici.

Per quanto riguarda la Superbike, i piloti avranno a disposizione cinque soluzioni slick, due all’anteriore e tre al posteriore. Le gomme anteriori di questo fine settimana saranno la SC1 di gamma in mescola morbida e la SC2 di gamma in mescola media, le stesse di San Juan, l’ultimo round disputato dalla SBK. Scelta identica all’Argentina anche per le opzioni al posteriore, i piloti disporranno della super morbida SCX di gamma e della morbida SC0 di gamma, a cui si aggiunge la SC1 di gamma in mescola media.

Così come per tutti i precedenti round a partire da Aragon, anche a Mandalika il fornitore di pneumatici porta la soluzione da qualifica per la Superpole in specifica Y0449. Saranno inoltre presenti anche le soluzioni intermedie e da bagnato in caso di pioggia.

Per questo round, Pirelli sceglie di portare le seguenti soluzioni per la classe Supersport: i piloti della 600 avranno una SC1 e una SC2 di gamma all’anteriore, mentre al posteriore potranno usare la SC0 di gamma e la SC1 di gamma. Proprio come per la Superbike, anche la Supersport avrà a disposizione gomme da asciutto e da bagnato nell’eventualità di precipitazioni.