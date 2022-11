SBK | Pirelli amplia la scelta di gomme per l’incognita asfalto

Siamo ormai giunti alle fasi finali di questa stagione, il mondiale Superbike corre questo fine settimana in Indonesia. Il tracciato di Mandalika ospita le derivate di serie per il secondo anno consecutivo e, dopo il debutto del 2021, piloti e squadre arrivano sulla pista asiatica con un asfalto completamente nuovo. I lavori si sono conclusi pochi giorni fa e questo rappresenta una grande incognita.

Per questo motivo, Pirelli ha deciso di andare sul sicuro e portare una scelta più ampia di gomme in vista di un fine settimana che non dà grandi certezze, al momento. In totale, ogni pilota avrà a disposizione 64 pneumatici, 28 all’anteriore e 36 al posteriore, con mescole diverse. Per quanto riguarda l’anteriore, il fornitore unico di pneumatici porta due soluzioni: la SC1 di gamma e la SC1 di sviluppo A0843 (SC1A). Quest’ultima è stata già adottata dai piloti nel suo weekend di debutto ad Assen, poi a Most e Barcellona. Dovrebbe offrire una maggiore protezione dall’usura e una resistenza meccanica più importante.

Per quanto riguarda il posteriore, i piloti avranno a disposizione tre soluzioni: la super morbida SCX, la morbida SC0 e la nuova SC1 di sviluppo A1126. Quest’ultima mescola è pensata proprio per il nuovo asfalto e le alte temperature, che dovrebbero essere piuttosto comuni a Mandalika. In Indonesia non dovrebbe essere una sorpresa l’arrivo della pioggia, pertanto Pirelli non si fa trovare impreparata sulle mescole intermedie e da bagnato, che i piloti potranno scegliere in caso di sessioni da disputare sotto l’acqua.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati, Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Isaac Vinales, Orelac Racing Verdnatura Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Giorgio Barbier, Direttore attività sportive moto, afferma: “Il back to back Indonesia-Australia di fine stagione ci riserva incognite e sfide importanti. A partire da Mandalika, la cui completa riasfaltatura è terminata solo da pochi giorni quindi nessuno conosce le caratteristiche del nuovo asfalto. Sicuramente troveremo un circuito non gommato, nelle prove libere di venerdì l’usura dei pneumatici potrebbe essere più accentuata. Ci aspettiamo che la situazione migliori nel fine settimana con l’evoluzione della pista ma non sappiamo comunque quanto aggressiva possa essere la nuova superficie”.

“I pneumatici per questo round sono stati spediti alla fine di luglio e, in base a quanto visto lo scorso anno e consapevoli della possibilità che il circuito potesse essere riasfaltato, abbiamo deciso di portare un’allocazione composta sia da soluzioni più morbide che da altre più dure e resistenti all’usura, motivo per cui al posteriore oltre a SCX e SC0 abbiamo anche la media SC1. Per l’anteriore alla SC1 di gamma si affianca quella di sviluppo A0843 che quest’anno ha dimostrato di essere l’opzione più resistente e nelle gare in cui era presente è stata anche l’anteriore più utilizzata. Considerate le premesse, difficile dire ora se la SCX, che è la posteriore più morbida a disposizione, potrà essere utilizzata nelle qualifiche e nella Superpole Race, ma nel caso i piloti possono contare su un quantitativo più che adeguato”, conclude.