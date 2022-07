SBK | Pirelli: a Most via la SCQ, debutta una nuova SC0

Il mondiale Superbike è pronto ad affrontare il sesto round della stagione e questo fine settimana è di scena sul circuito di Most. Il tracciato ceco ospita le derivate di serie per la seconda volta nella storia e i dati raccolti fanno riferimento solo allo scorso anno. Una cosa però è certa: la pista è decisamente impegnativa per gli pneumatici, per questo Pirelli ha deciso di portare un’allocazione particolare in vista di questo appuntamento.

La scelta di questo fine settimana va un po’ in controtendenza rispetto al solito, infatti il fornitore unico di pneumatici si è preparato per le difficoltà che può comportare il round di Most. Il tracciato, aspramente criticato lo scorso anno per la scarsa sicurezza, è stato oggetto di lavori, con vie di fuga modificate per poter essere più agevole e sicuro. Si è pensato anche alla pioggia, perciò è stato riasfaltato in modo da drenare meglio. In queste condizioni, Pirelli non si fa trovare impreparata e mostra le opzioni che i piloti avranno a disposizione.

Per quanto riguarda l’anteriore, si avranno tutte mescole morbide, a partire dalla SC1 di gamma. Verranno inoltre messe a disposizione l’ormai nota SC1 di sviluppo A0674 e la SC1 di sviluppo A0843, che quest’anno è stata utilizzata solo ad Assen, prima di questo weekend. Per quanto riguarda il posteriore invece, saranno disponibili due soluzioni SC0, una di gamma e l’altra, la B0624, di sviluppo. Quest’ultima, rispetto all’opzione di gamma, si distingue perché è composta da una mescola che ha una struttura diversa.

La novità del fine settimana, oltre al debutto della nuova SC0, è l’assenza della SCQ. Questa, utilizzata negli scorsi round in occasione della Superpole e della Superpole Race per via della sua struttura, potrà essere sostituita dalla mescola SCX.

Anche per la classe Supersport si è optato per una scelta meno aggressiva, pertanto l’allocazione della classe intermedia delle derivate di serie prevede la SC1 e la SC2 all’anteriore. Per quanto riguarda il posteriore invece, si potrà scegliere tra la SC0, più morbida, e la SC1.

Giorgio Barbier, Direttore attività sportive moto, dichiara: “Dopo l’attività di sviluppo portata avanti a Misano sulla posteriore SCX, a Most i nostri sforzi si concentreranno sulla SC0 che sarà presente in una nuova specifica in affiancamento a quella di gamma. Questo è il secondo anno che corriamo qui, pertanto, rispetto alla passata stagione, abbiamo a disposizione una serie di dati recenti su cui basare la nostra scelta mescole”.

“Naturalmente, in seguito ai lavori svolti nel corso dell’inverno, alcune caratteristiche del circuito potrebbero aver subito delle modifiche ma questo resta comunque un tracciato particolarmente esigente nei confronti dei pneumatici per via del suo layout e il nuovo asfalto sarà verosimilmente più aggressivo. Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di affidarci a soluzioni comunque morbide ma sufficientemente robuste per fronteggiarne le insidie. Per la stessa ragione, abbiamo deciso di non portare la extrasoft SCQ ma di far giocare alla SCX il ruolo di pneumatico da qualifica ed, eventualmente, per la Superpole Race”, conclude.