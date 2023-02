SBK | Phillip Island, Superpole Race: Bautista guida la doppietta Ducati

Phillip Island è terreno di conquista di Alvaro Bautista, che dopo aver conquistato Gara 1, si impone anche nella Superpole Race, andando a firmare il 34° successo in carriera. Numeri da capogiro per il campione del mondo in carica, che fino ad ora fa bottino pieno e domina in maniera incontrastata in ogni condizione.

Con il sole che torna a splendere sul tracciato australiano, il pilota Ducati si mette subito al comando, andando a passare sotto la bandiera a scacchi con quasi due secondi e mezzo sul primo degli inseguitori. In seconda posizione c’è un brillante Michael Ruben Rinaldi, autore di una solida prova che regala a Ducati la prima doppietta della stagione. Il romagnolo si mostra in gran forma e con una velocità incredibile, che gli consente di riscattarsi dopo la delusione di Gara 1 e essere solo dietro all’imbattibile compagno di squadra.

Completa il podio Toprak Razgatlioglu, che con il terzo posto si aggiudica la miglior posizione possibile. Il turco non riesce a contenere le due Panigale V4R del team Aruba, pertanto si accontenta di restare in terza piazza, a poco più di tre secondi dal vincitore. Il portacolori Yamaha agguanta nel finale l’ultimo gradino del podio con un sorpasso ai danni di un Alex Lowes estremamente in forma e in lotta per le posizioni di testa, ma è poi quarto.

Dopo la quarta piazza di Gara 1, Andrea Locatelli si conferma in grado di restare con costanza nella bagarre per le prime posizioni e conclude la Superpole Race con il quinto posto, a poco meno di quattro secondi dal dominatore della mattinata australiana. Un’altra conferma è rappresentata da Philipp Oettl, che dopo la splendida qualifica di ieri non era riuscito a capitalizzare in Gara 1. Ma è tornato a mostrarsi efficace nella gara di apertura della domenica, chiudendo in quinta posizione e come miglior indipendente.

Il pilota del team GoEleven riesce a tenersi dietro anche Jonathan Rea, che invece fatica a tenere il ritmo e non va oltre il settimo posto finale. Il pilota Kawasaki non è più riuscito a recuperare terreno dopo aver avuto un’incomprensione con Dominique Aegerter nelle fasi di partenza, finendo largo per evitare di colpire lo svizzero. Ma il sei volte iridato, plafonato in nona piazza, passa sotto la bandiera a scacchi in settima posizione grazie al disastro GRT.

Non inizia certo con il piede giusto infatti la domenica della squadra satellite Yamaha, che vede i due portacolori in lotta nelle prime dieci posizioni. Aegerter continua a mostrare un grande potenziale e si spinge fino a insidiare la quinta posizione, ma quando è settimo viene centrato da un incolpevole Remy Gardner, che dal suo ottavo posto è protagonista di un highside che lo porta fuori pista e che coinvolge anche il compagno di squadra. Gara finita per la coppia GRT, che consente però a Rea di scalare due posizioni.

Fatica anche Iker Lecuona in questa prima Superpole Race della stagione, infatti non va oltre l’ottava posizione finale, davanti ad Axel Bassani, nono, e Michael van der Mark, decimo. Resta ai margini della top 10 Danilo Petrucci, che paga 13 secondi dal vincitore e chiude 11°. Alle sue spalle troviamo l’altra Honda di Xavi Vierge e la BMW di Loris Baz. Scott Redding, con l’altra M1000RR-R ufficiale è solo 14°. Fatica moltissimo Lorenzo Baldassarri, che al debutto con la Yamaha è solo 16° dietro a Garrett Gerloff, che sprofonda in 15esima posizione con la BMW.